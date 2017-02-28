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    Участники блокады Донбасса заявили о штурме редута в Кривом Торце

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (573)

    (обновлено: )1514100
    По словам участников блокады, штурм проводят "вооруженные титушки", а полиция бездействует. В сообщении также говорится, что для прикрытия "рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры".
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР
    facebook.com/shtab.blokady

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Участники торговой блокады в Донбассе заявили, что вооруженные "титушки" штурмуют редут вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области. Об этом сообщается на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

    "Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце "16 добровольческого батальону". Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует", — сказано в сообщении.

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    При этом, по данным участников блокады, один из защитников редута получил легкое ножевое ранение в ногу.

    "Они пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут", — говорится в сообщении.

    Из-за торговой блокады Донбасса, которую уже больше месяц проводит группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, возникли перебои с поставками антрацита на украинские ТЭС, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. При этом руководству Украины пока не удается договориться о прекращении таких действий. В понедельник главы ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении блокады.

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