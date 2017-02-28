Участники блокады Донбасса заявили о штурме редута в Кривом Торце

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Участники торговой блокады в Донбассе заявили, что вооруженные "титушки" штурмуют редут вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области. Об этом сообщается на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

"Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце "16 добровольческого батальону". Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует", — сказано в сообщении.

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При этом, по данным участников блокады, один из защитников редута получил легкое ножевое ранение в ногу.

"Они пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут", — говорится в сообщении.

Из-за торговой блокады Донбасса, которую уже больше месяц проводит группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, возникли перебои с поставками антрацита на украинские ТЭС, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. При этом руководству Украины пока не удается договориться о прекращении таких действий. В понедельник главы ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении блокады.