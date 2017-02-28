Павлив: расширение блокады Донбасса запустит необратимые процессы в экономике

РИА Новости Украина

Экономическая "блокада" неподконтрольных Украине территорий Донбасса расширяется. Об этом в Facebook заявил внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

"Торговая блокада расширяется. Новый редут "Соловейко". Дорога Мариуполь — Донецк, неподалеку от Новотроицкого", – написал он, приложив фото с участниками "блокады".

"Шаг за шагом мы полностью перекроем все пути в ОРДЛО и Россию. Мы должны вернуть наших ребят домой, остановить торговлю на крови и победить врага", – отметил политик.

В случае продолжения и расширения блокады, необратимые процессы в экономике запустятся уже в ближайшие пару недель, уверен политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"По всему выходит так, что змеиное кубло в лице "Самопомощи" и примкнувших Саакашвили с "еврооптимистами" с "Демальянсами", а также разных мастей "радикалов" из когорты "чегоизволите", взяли курс на остановку экономики Украины и, как следствие, обрушение госинститутов.

Не был и никогда не буду адвокатом нынешней власти.

Но и говорил, и говорю – любые технологии хаоса, любые новые попытки майданов и переворотов ввергнут эту страну в такую мясорубку, которая соберет смертельную жатву в масштабах 1918-21 годов.

И тогда нынешние наши беды нам покажутся сущими пустяками и хорошими временами.

По сути, в случае продолжения и расширения блокады, необратимые процессы в экономике запустятся уже в ближайшие пару недель", – написал Павлив.