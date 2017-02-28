"Титушки" штурмуют редут в Кривом Торце вместе с полицией - участники блокады

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Первые две попытки штурма близ станции Кривой Торец в Донбассе отбиты, "титушки" отошли и перекрыли подходы и подъезды к редуту, штурмующие действуют совместно с полицией, сообщается на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

Ранее организаторы блокады сообщили, что во вторник во второй половине дня вооруженные "титушки" штурмуют редут вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области. Один из участников блокады был ранен.

"Удалось избежать применения огнестрельного оружия. Судя по действиям полиции, заставить гарнизон редута применить огнестрельное оружие в целях самозащиты, очевидно, и было основной задачей режиссера данной провокации. Большая часть так называемых "титушек" явно имеет признаки военной подготовки, однако личности нападавших пока не установлены", — говорится в сообщении.

Уточняется, что штаб принимает все меры обеспечения безопасности и деблокирования редута, но прибывает помощь и к "титушкам".

Один из пострадавших, который получил ножевое ранение, госпитализирован.