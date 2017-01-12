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Штурмовики Су-25 вошли в авиагруппу РФ в Сирии

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Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что вывод части российских летательных аппаратов, а также летного и инженерно-технического состава с территории САР спланирован в ближайшее время.
Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В рамках плановой ротации в состав авиагруппы РФ на авиабазе "Хмеймим" в Сирии вошли четыре штурмовика Су-25, сообщил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя сообщения американских СМИ об усилении группировки РФ в САР.

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"В рамках плановой ротации авиатехники в состав российской авиагруппы на авиабазе "Хмеймим" на днях действительно вошли перелетевшие из России четыре штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом", — сказал Конашенков.

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Он добавил, что вывод части российских летательных аппаратов, а также летного и инженерно-технического состава с территории САР спланирован в ближайшее время.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проводится без согласия властей страны.

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