Пожар на базе 10 горно-штурмовой бригады на Прикапатье

"Огнем уничтожено пятнадцать 50-местных полевых палаток для проживания военнослужащих", — сообщает издание Galka со ссылкой на Ивано-Франковскую ОГА.

Спасатели эвакуировали военнослужащих, как минимум пятеро из них получили легкие ожоги рук, когда пытались спасти от пламени личные вещи. Пожарные сообщили, что борьбе с огнем мешал сильный вечер.

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Пресс-офицер бригады Юрий Лелявский сообщил, что сгорели личные вещи солдат, а оружие и боеприпасы были расположены в другом месте.

Среди вероятных причин пожара предварительно называют замыкание электропроводки.