В Луганске паника: люди ждут штурма и массовых обстрелов

Фото пользователей соцсетей/vk.com/lugansk_city

Александр Белокобыльский, РИА Новости Украина

Собрать "тревожный чемоданчик"!

– Нам в нашем колледже объявили, чтобы каждый собрал "тревожный чемоданчик" – сложили документы, деньги, лекарства (особенно для тех, у кого хронические заболевания), – говорит луганская преподавательница-филолог Светлана Васильевна.

Причина, пересказывает она объяснения, – в том, что якобы украинские войска собираются идти в наступление.

– Но как вы это себе представляете – как форсировать Донец?

– Говорят, понтонные мосты навели.

Коллеги на работе – практически в панике. Сама Светлана Васильевна, пережившая много тяжелых моментов из истории ЛНР, рассказывает: раньше не боялась – а теперь страшно. В последнюю неделю канонада усилилась. В их колледже учеба продолжается, но будто бы в школах детей распустили. А в Каменнобродском районе (Камброде), со стороны которого "ожидается наступление украинских войск" и вовсе, по слухам, людей готовят к эвакуации.

В возможность наступления поверить трудно: позиции украинских войск находятся на пологом левом берегу Северского Донца, позиции ЛНР – на высоком крутом правом берегу. О каких понтонных переправах может идти речь, когда пойма реки полностью просматривается сверху и, соответственно, простреливается снайперами? Кроме того, штурм позиций на возвышенности – это крайне сложная, почти самоубийственная операция.

Все тихо, но укрытия надо готовить

Действительно ли отменены занятия в школах и детей готовят к эвакуации?

– У нас все тихо, спокойно, странная для меня информация. Работаем в обычном режиме. Дети все на уроках были, и маленькие, и большие, – говорит Татьяна Евгеньевна, учитель истории одной из школ в южной части Луганска.

Подтверждает слова педагога и Наталья, мама двух мальчишек-школьников (1 и 5 классы) с другого конца города, из поселка Малая Вергунка.

– Ходят в школу дети, как обычно. Из тревожного – мой брат и сестра мужа, которые пошли служить по контракту в Народную милицию, сейчас на казарменном положении. Раньше их отпускали домой ночевать, а теперь ночуют в казармах. Это уже вторую неделю, – рассказывает она.

Жительница Каменнобродского района 35-летняя Галина работает в теплоснабжающем городском коммунальном предприятии "Теплокоммунэнерго". Об эвакуации в Камброде она не слышала, хотя согласилась бы на это без раздумий. Зато еще неделю назад, 1 февраля на их предприятии посоветовали собрать "тревожные чемоданчики" с документами, лекарствами и предметами первой необходимости, а также держать дома запас питьевой воды.

– Я никаких тревожных слухов не слышала. Но вот сегодня наша церковная староста предупредила, что надо сделать запас воды при храме. "С чем связано?" – "Ну, у нас же военное положение. На всякий случай", – рассказывает Екатерина, служащая при одном из храмов в районе луганского автовокзала.

Едва закончили говорить с этими двумя собеседницами, Наталья из Малой Вергунки сообщает: ее брат, который сейчас в Народной милиции на казарменном положении, позвонил и сказал, чтобы на всякий случай приготовили подвал для укрытия.

В соцсетях – истерия

Официальные каналы информации "ЛНР" на тему гипотетического наступления ВСУ молчат. Нет никаких призывов к осторожности, к сбору предметов и лекарств первой необходимости, к подготовке убежищ "официальных" агентств ЛНР – ни от "ЛуганскИнформЦентр", ни от МИА "Исток".

То есть "каратели", конечно, "нарушают перемирие", но совсем не так активно, как бывало. Скажем, за 6 февраля Народная милиция ЛНР сообщала о 4 нарушениях режима тишины. В то же время в соцсетях тревожные настроения жителей Луганска подогревают, такое впечатление, что целенаправленно.

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"Скопировала…..Не хочу никого пугать….. ((((В одной из больниц Луганска (в остальных – не знаю…) в срочном порядке повыписывали всех "ходячих", свободные матрацы опустили в бомбоубежище при больнице, туда же доставили 7-ми дневной запас воды. Когда же этому конец будет?!?!?", – пишет в группе "Регион-13 Луганск" в Facebook Людмила Кондакова 7 февраля (сохранены орфография и пунктуация оригинала).

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Одновременно по луганским ("ЛНРовским") группам в соцсетях раскидывается ссылка на видео "ОБСЕ экстренно покидает Луганск!" На записи с автомобильного видеорегистратора около 9 утра 7 февраля (если верить дате, установленной на камере) 9 машин миссии ОБСЕ движутся на выезд из Луганска в направлении Алчевск/Дебальцево/Донецк. Две из них – с прицепами. Подтекст у тех, кто перепощивал этот 30-секундный ролик, – "будет обстрел!"

"В таком состоянии жить – скоро Кондратий хватит"

Затем в комментариях, как правило, выясняется, что машины ОБСЕ в такое время проезжают в этом месте каждый день, а вот прямо сейчас, вечером, их видели у луганского ресторана "Корона" (там питаются сотрудники миссии), а чуть позже – уточнение: "Гостиница "Славянская" – все на месте ОБСЕшники".

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Про больницы тоже выясняется постепенно – мол, работают они в штатном режиме, а готовность бомбоубежищ – такая задача по всем "государственным" учреждениям "ЛНР" поставлена. В частности, "все садики все лето в Луганске работали в режиме 7-дневный запас свежей воды, сухие пайки (снеки) в готовых подвалах и ничего такого не происходило".

У тех, кто находится внутри этих потоков дезинформации, нервы постепенно сдают. Одна из сторонников "ЛНР" Елена Соловьева пишет в комментарии к записи в группе "Регион-13" (орфография и пунктуация оригинала): "хватит нагнетать целый день трындят про пантонные мосты тут матрасы надоело уже в таком состоянии жить скоро кондратий хватит".

Зачем властям ЛНР держать людей в страхе перед угрозой атаки со стороны Украины? Возможно, это связано с политическими проблемами внутри непризнанной республики.

Например, собирая "тревожный чемоданчик", луганчане не станут размышлять о загадочных смертях последнего времени. О подозрительной гибели первого главы ЛНР Валерия Болотова и о причине убийства замкомандира Народной милиции Олега Анащенко.

Также не исключена связь с экономическими проблемами ЛНР. Поскольку в некоторых бюджетных учреждениях (в частности, в в колледжах) объявили о приостановке выплаты зарплат.