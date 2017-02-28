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    Политика

    Либерализм Кабмина в отношении блокады Донбасса не знает границ - Аваков

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (573)

    (обновлено: )34610
    Глава Министерства внутренних дел заявил, что либеральные переговоры главы Кабинета министров с инициаторами блокады Донбасса ни к чему не приводят, поэтому следует принимать другие решения.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Политика правительства в отношении участников блокады Донбасса слишком либеральна, заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

    Политический эксперт Михаил Павлив
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    "Вы, Владимир Борисович (Гройсман — ред.), либерализм нашего правительства не знает границ, вместе с нашей либеральной политикой, ваши либеральные переговоры с инициаторами этой блокады… ни к чему не приводит. Нам надо принимать решения… Даст бог, к среде вы дадите команду, и служба подготовит постановление Кабинета министров, которое ужесточит порядок перехода (линии соприкосновения – ред.)", — сказал Аваков на встрече с металлургами.

    Из-за торговой блокады Донбасса, которую уже больше месяц проводит группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, возникли перебои с поставками антрацита на украинские ТЭС, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. При этом руководству Украины пока не удается договориться о прекращении таких действий. В понедельник главы ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении блокады.

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