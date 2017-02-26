Аваков: нужно полностью запретить торговлю с ДНР и ЛНР

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что нужно полностью запретить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, за исключением так называемых критических товаров.

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"Нужно ли запретить товаропоток? Да, я считаю, что нужно его запретить в полном объеме, за исключением, как я говорю, критического импорта… Критический импорт, который касается только энергетических углей, только продуктов и полуфабрикатов металлургии, чтобы заводы работали. В обратной стороне (на неподконтрольную Киеву территорию – Ред.) должны и могут идти запчасти для ремонта шахтного, добывающего оборудования и шахтных лифтов, и возможно, крепежные материалы. Все, вот эти четыре-пять позиций, которые мы должны разрешить. Все остальное должно быть запрещено", — заявил Аваков в интервью украинскому телеканалу "1+1" в воскресенье вечером.

Ранее штаб торговой блокады Донбасса сообщил об открытии нового редута в районе поселка Новотроицкое. Редут получил название "Соловейко" и является первым на Мариупольском направлении.