наверх
26.02.201722:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Аваков: нужно полностью запретить торговлю с ДНР и ЛНР

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (539)

    (обновлено: )61717
    По словам Авакова, на неподконтрольную Киеву территорию должны и могут идти запчасти для ремонта шахтного, добывающего оборудования и шахтных лифтов и крепежные материалы.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что нужно полностью запретить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, за исключением так называемых критических товаров.

    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Харьков и блокада Донбасса: огонь на поражение – сегодня, блэкаут – завтра?

    Читайте также: Спецкор: из-за блокады Донбасса Краматорская ТЭС повысит тарифы вчетверо

    "Нужно ли запретить товаропоток? Да, я считаю, что нужно его запретить в полном объеме, за исключением, как я говорю, критического импорта… Критический импорт, который касается только энергетических углей, только продуктов и полуфабрикатов металлургии, чтобы заводы работали. В обратной стороне (на неподконтрольную Киеву территорию – Ред.) должны и могут идти запчасти для ремонта шахтного, добывающего оборудования и шахтных лифтов, и возможно, крепежные материалы. Все, вот эти четыре-пять позиций, которые мы должны разрешить. Все остальное должно быть запрещено", — заявил Аваков в интервью украинскому телеканалу "1+1" в воскресенье вечером.

    Ранее штаб торговой блокады Донбасса сообщил об открытии нового редута в районе поселка Новотроицкое. Редут получил название "Соловейко" и является первым на Мариупольском направлении.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Савченко в Донецке
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Премия "Оскар". Архивное фото
    "Оскар-2017". Номинанты
    Гривны
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты