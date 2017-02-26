У Киева есть конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса – Аваков

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Украина имеет конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

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"Я знаком с реальными планами наших дипломатов, которые работают над этой ситуацией, я в том числе как практик, который слишком много провел в зоне АТО и понимаю что там происходит, тоже принимаю в этом участие. Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни с малейшими уступками", — сказал Аваков в интервью украинскому телеканалу "1+1" в воскресенье вечером.

По его мнению, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.

"Мы находимся в таком промежутке времени, когда этот вопрос можно решить быстро, дипломатическим путем, не военным путем", — сказал министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина продолжает борьбу за Крым. "Весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу", — написал Петр Порошенко в соцсети.