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    Политика

    Порошенко: Украина продолжает борьбу за Крым

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    Порошенко снова подчеркнул, что "РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей". Однако, по его словам, украинский народ не оставит своих сограждан в Крыму без поддержки.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Три года назад Российская Федерация прибегла к открытой агрессии и захватила Крым, взяв в заложники миллионы людей, заявил президент Украины Петр Порошенко в своем обращении, которое разместил на странице в Facebook.

    Флаг Ирана
    flickr.com/ Blondin Rikard
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    "Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей", — подчеркнул президент.

    Также он отметил, что украинский народ не оставит своих сограждан в Крыму без поддержки: "Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки. Украина сумела на самом высоком международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины — в Автономной Республике Крым и городе Севастополь".

    "Весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу", — написал Петр Порошенко.

    Ранее посол Турецкой Республики Йонет Джан Тезель заявил, что вопрос Крыма должен оставаться на международной повестке дня в плане того, что это территория Украины.

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