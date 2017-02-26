Порошенко: Украина продолжает борьбу за Крым

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Три года назад Российская Федерация прибегла к открытой агрессии и захватила Крым, взяв в заложники миллионы людей, заявил президент Украины Петр Порошенко в своем обращении, которое разместил на странице в Facebook.

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"Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей", — подчеркнул президент.

Также он отметил, что украинский народ не оставит своих сограждан в Крыму без поддержки: "Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки. Украина сумела на самом высоком международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины — в Автономной Республике Крым и городе Севастополь".

"Весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу", — написал Петр Порошенко.

Ранее посол Турецкой Республики Йонет Джан Тезель заявил, что вопрос Крыма должен оставаться на международной повестке дня в плане того, что это территория Украины.