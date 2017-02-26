Идеи Артеменко о Крыме достаточно для ответственности - вице-премьер

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что предложение народного депутата Андрея Артеменко о передаче Крыма в аренду России является достаточным основанием для привлечения его к ответственности.

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Об этом она сказала журналистам, отвечая на вопрос корреспондента о том, поддерживает ли она идею, что после предложения Артеменко передать Крым в аренду России надо предусмотреть на законодательном уровне наказание политиков, которые без соответствующих полномочий вступают в контакты с представителями иностранных государств.

"Я думаю, что есть достаточно оснований, если проверить все эти данные, которые были обнародованы в международной прессе, и, если они действительно подтверждаются, есть достаточно оснований вообще привлекать к ответственности политиков за такие действия", — сказала Климпуш-Цинцадзе.

В частности она считает, что в Украине "должна была бы работать ответственность этих политиков, если они не уполномочены, если они не отвечают за международную политику, если они не отвечают за политику безопасности государства, если они даже не представляют какой-то соответствующий комитет, в котором, возможно, был обсужден тот или иной подход или стратегия".

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Во вторник, 21 февраля, Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.