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    Точка зрения

    В партии Ляшко могли легко "подставить" Артеменко - депутат

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    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ (29)

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    Народный депутат Сергей Лабазюк не исключил, что скандал с планом Андрея Артеменко по урегулированию ситуации в Украине мог стать следствием внутренних проблем в Радикальной партии.
    Сергей Лабазюк
    censor.net.ua

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Издание The New York Times написало о том, что народный депутат Украины от Радикальной партии Андрей Артеменко якобы передал новой администрации президента США план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены антироссийских санкций. 

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    Этот план якобы предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский: план Артеменко - пиар-акция одного человека

    По словам нардепа от депутатской группы "Воля народа" Сергея Лабазюка, планы подобные предложению Андрея Артеменко появляются из-за того, что избранная властями политика возвращения Донбаса и Крыма в состав Украины не работает.

    "Нужно быть честными и признать это. Сколько бы политики не делали патриотических заявлений, правда заключается в том, что Крым мы потеряли. Общаясь с друзьями и знакомыми, которые проживают в Крыму, я бы не сказал, что все они единогласно хотят вернуться в Украину. Ведь за последние несколько лет Украина потеряла там медийно, идеологически. Если сегодня сравнивать жизнь на Донбассе, Одесской области и Крыму, есть объективные факторы, о которых нужно говорить. Сначала Крым "сдали", людей не защитили и за три года кроме заявлений нет никаких конкретных действий. Не удивительно, что люди в Крыму уже где-то привыкли и смирились. В нынешней ситуации у крымчан есть свои плюсы и свои минусы", — говорит политик. 

    По словам депутата, руководство страны должно действовать более системно. 

    Я не говорил об аренде Крыма. Комментарий Артеменко. Видео
    112 Украина/Youtube
    "Я не говорил об аренде Крыма". Комментарий Артеменко

    "Однозначно нужно требовать от западных партнеров в поддержки в плане возвращения Крыма и прекращения боевых действий на Донбассе. Вместе с тем, нужно признавать, что это вопросы уже не одного дня и года. Если в марте 2014 референдум в Крыму был сфальсифицирован, то сегодня не факт, что подобное волеизъявление будет в пользу Украины. Здесь мое мнение солидарно с предложением Андрея Артеменко о том, что пора бы уже как-то договариваться. Необходимо решить проблему Донбасса, стабилизировать ситуацию внутри Украины и тогда начинать говорить о Крыме", - считает Лабазюк.

    По его мнению, "план Артеменко" изначально не стоило рассматривать всерьез.

    "Артеменко точно не является стратегическим игроком в Украине, очевидно, что его план никто не будет рассматривать всерьез. Скорее, это была политическая акция. Не исключаю, что это могла быть "подстава" от Радикальной партии, внутри которой, насколько я знаю, не совсем адекватная атмосфера. Артеменко связан с темами бизнеса, поэтому не исключено, что там может быть зарыт вопрос давления или других интересов. Не думаю, что Артеменко стоит рассматривать как что-то глобальное", - подытожил нардеп.

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