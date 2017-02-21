Арьев опроверг причастность к "плану Артеменко" по снятию санкций с РФ

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции БПП Владимир Арьев заявил, что не помогал депутату от "Радикальной партии" Андрею Артеменко готовить план по снятию санкций с РФ.

Накануне "радикалы" исключили Артеменко из состава фракции и призвали его сложить депутатский мандат. Согласно закону, досрочное прекращение полномочий может произойти в случае подачи личного заявление Артеменко о сложении депутатского мандата.

"Я могу сказать, что это полный бред, я знаю Артеменко как председатель подкомитета ВР, который отвечает за межпарламентские связи, это единственные наши связи… Никогда, ни одного заседания, ни одной депутатской группы у нас с Артеменко общей не было… Меня привязывать к этой истории просто совершенно не стоит, потому что я к таким планам, к ним даже близко не подойду, но, если бы узнал бы об этом, я бы сразу сообщил об этом в наши правоохранительные органы", — сказал политик в эфире телеканала "112 Украина".

Как отмечается, Арьев является заместителем сопредседателя группы по межпарламентским связям с США, тогда как Артеменко входит в эту группу.

Вчера, 20 февраля, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Андрей Артеменко исключен из фракции РПЛ.

Артеменко в одном из интервью сказал, что он не сам разрабатывал план, ему помогали "несколько десятков депутатов из разных фракций, как из правящей коалиции, так и из оппозиционных".

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.