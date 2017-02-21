наверх
21.02.201715:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Арьев опроверг причастность к "плану Артеменко" по снятию санкций с РФ

    Тема:

    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ (25)

    (обновлено: )57
    Депутат от фракции БПП Владимир Арьев является заместителем сопредседателя группы по межпарламентским связям с США, тогда как Андрей Артеменко входит в эту группу.
    Владимир Арьев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции БПП Владимир Арьев заявил, что не помогал депутату от "Радикальной партии" Андрею Артеменко готовить план по снятию санкций с РФ. 

    Накануне "радикалы" исключили Артеменко из состава фракции и призвали его сложить депутатский мандат. Согласно закону, досрочное прекращение полномочий может произойти в случае подачи личного заявление Артеменко о сложении депутатского мандата.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский: план Артеменко - пиар-акция одного человека

    "Я могу сказать, что это полный бред, я знаю Артеменко как председатель подкомитета ВР, который отвечает за межпарламентские связи, это единственные наши связи… Никогда, ни одного заседания, ни одной депутатской группы у нас с Артеменко общей не было… Меня привязывать к этой истории просто совершенно не стоит, потому что я к таким планам, к ним даже близко не подойду, но, если бы узнал бы об этом, я бы сразу сообщил об этом в наши правоохранительные органы", — сказал политик в эфире телеканала "112 Украина".

    Как отмечается, Арьев является заместителем сопредседателя группы по межпарламентским связям с США, тогда как Артеменко входит в эту группу.

    Вчера, 20 февраля, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Андрей Артеменко исключен из фракции РПЛ.

    Артеменко в одном из интервью сказал, что он не сам разрабатывал план, ему помогали "несколько десятков депутатов из разных фракций, как из правящей коалиции, так и из оппозиционных".

    Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

    Читайте также: На равных. Россия признала документы жителей ДНР и ЛНР

    По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Валентин Землянский
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Писатель Захар Прилепин
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Владимир Арьев
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ