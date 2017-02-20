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    "Я не говорил об аренде Крыма". Комментарий Артеменко

    Тема:

    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ (20)

    (обновлено: )81
    Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с России, заявил, что никогда не говорил об аренде Крыма, эти слова "абсолютное преувеличение".
    112 Украина/Youtube

    "Обсуждался вопрос определенного соглашения по статусу Крыма между Россией и Украиной с использованием исторических прецедентов, но слово "аренда" – это абсолютное преувеличение, там нет ни слова в моих комментариях и заявлениях… В моей инициативе шла речь о следующих вещах, если мы говорим об аренде, это подписание соглашения по статусу Крыма между Россией и Украиной с использованием исторических прецедентов", — сказал Артеменко в эфире телеканала "112 Украина".

    Андрей Артеменко
    Андрей Артеменко, facebook
    План депутата Артеменко попахивает планом

    По его словам, процедура подразумевает проведение внутриукраинского референдума, формирование новой переговорной площадки и подписание нового соответствующего соглашения по урегулированию, утверждение соглашений в Раде.

    Ранее газета New York Times сообщила, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, среди пунктов этого плана — вывод российских сил из восточной части Украины, а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

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