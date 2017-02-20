"Я не говорил об аренде Крыма". Комментарий Артеменко

"Обсуждался вопрос определенного соглашения по статусу Крыма между Россией и Украиной с использованием исторических прецедентов, но слово "аренда" – это абсолютное преувеличение, там нет ни слова в моих комментариях и заявлениях… В моей инициативе шла речь о следующих вещах, если мы говорим об аренде, это подписание соглашения по статусу Крыма между Россией и Украиной с использованием исторических прецедентов", — сказал Артеменко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, процедура подразумевает проведение внутриукраинского референдума, формирование новой переговорной площадки и подписание нового соответствующего соглашения по урегулированию, утверждение соглашений в Раде.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, среди пунктов этого плана — вывод российских сил из восточной части Украины, а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.