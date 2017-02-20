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    Политика

    Ляшко заявил об исключении Артеменко из фракции "Радикальной партии"

    Тема:

    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ (17)

    (обновлено: )28814
    По словам лидера "Радикальной партии", решение об исключении Андрея Артеменко было принято на заседании фракции. Олег Ляшко призвал его сложить депутатский мандат.
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    Андрей Артеменко/Facebook

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. "Радикальная партия" решила исключить из фракции народного депутата Андрея Артеменко, предложившего "план" по снятию санкций с России, заявил лидер "радикалов" Олег Ляшко после заседания фракции.

    Андрей Артеменко
    Андрей Артеменко, facebook
    План депутата Артеменко попахивает планом

    "По результатам обсуждения ситуации и заседания фракции было принято решение об исключении Андрея Артеменко из состава фракции", — заявил он, призвав Артеменко сложить депутатский мандат.

    Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся Украины и РФ, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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    По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

    Ляшко заявлял, что "Радикальная партия" не поддерживает "план Артеменко" по снятию санкций с России.

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