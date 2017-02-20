Елисеев об Артеменко: Крымом не торгуем и фейки не комментируем

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. "Махровая" авантюра с урегулированием конфликта между Россией и Украиной путем передачи аннексированного Крыма в аренду РФ — попытка дескридитации, заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Обращаю внимание на заявление Президента Украины о том, что своей территорией мы не торгуем. Точка. Надеюсь, что его (депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрея Артеменко) коллеги по Верховной Раде и украинское общество дадут адекватную оценку этой махровой авантюре", — сказал Елисеев в интервью "Украинским новостям".

Елисеев выразил удивление резонансом, которое вызвала информация The New York Times о том, что Артеменко передал бывшему советнику Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности и обороны Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

"Мы — серьезные люди и фейки не комментируем", — заявил Елисеев.

Политик добавил, что "Россия не пренебрегает никакими средствами, чтобы подорвать ситуацию в Украине изнутри и дискредитировать ее как государство, в том числе вбрасывая в информационное пространство так называемые авантюрные "мирные планы".

Напомним, газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.