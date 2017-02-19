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    Помощнику Трампа представили план по снятию санкций с РФ - СМИ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (22)

    (обновлено: )43130
    План мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, пишет издание New York Times.

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    Предложения были представлены в офис Флинна за неделю до его отставки. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

    По данным издания, Артеменко считает, что Трамп может поддержать план о мире в Украине. Среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

    Однако неясно, насколько серьезно Белый дом воспримет предложения. В то же время действия Артеменко вывели из себя власти: посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Артеменко "не имеет права представлять от украинской стороны любого рода альтернативные планы мирного урегулирования властям других стран, в том числе администрации США", отмечает газета.

    Содержание предложений не сводится лишь к упомянутым пунктам. Как пишет New York Times, Артеменко утверждает, что у него есть доказательства причастности президента Петра Порошенко к коррупции (в том числе названия компаний, данные о безналичных переводах средств), которые могут привести к его отставке.

    Артеменко, как отмечает газета, также заявил, что его предложения получили поддержку со стороны высокопоставленных помощников президента РФ Владимира Путина.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.

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