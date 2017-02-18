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    Маккейн: ситуация в Донбассе - испытание для администрации Трампа

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (18)

    (обновлено: )32702
    Как подчеркнул Маккейн, "вопрос Украины – это один из основных вопросов, который поднимает обеспокоенность с безопасностью как в ЕС, так и в США".
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый. Джон Маккейн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что ситуация на Донбассе может ухудшиться, и это время испытаний для администрации президента США Дональда Трампа. 

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    Об этом он заявил во время дискуссии на тему: "Будущее Запада: упадок или подъем", которая состоялась в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности. 

    "Я видел, как эти смелые ребята воюют сами против россиян без поддержки оружием из США", — заявил он. 

    "Я уверен, что дела могут стать еще хуже, это время испытаний для новой администрации (президента США)", — добавил Маккейн. 

    "Именно это то время, когда нам надо показать свою солидарность… вопрос Украины – это один из основных вопросов, который поднимает обеспокоенность с безопасностью как в ЕС, так и в США", — заметил сенатор.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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