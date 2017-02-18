Мюнхенская конференция: как жить в мире после избрания Трампа - Волошин

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Мюнхене с 17 по 19 февраля будет проходить ежегодная международная конференция по безопасности. Всего в ней примут участие более 500 делегатов из разных стран.

Судя по пресс-релизу конференции, здесь будут обсуждать очень широкий круг вопросов: от будущего трансатлантических отношений и НАТО, войны в Сирии, всемирной террористической опасности, к вопросам здравоохранения и климатических проблем.

Какие актуальные для Украины вопросы буду рассматривать на Мюнхенской конференции, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал (эфир от 17 февраля – Ред.) политолог-международник Олег Волошин.

Стартует Мюнхенская конференция по безопасности. Какие вопросы на ней главные для Украины?

— Это ежегодная конференция, поэтому, знаете, есть конференции, которые проводятся просто потому, что их нужно проводить — это традиция, и это хорошая площадка для встреч. Например, те же, фактически, смотрины или, скажем, знакомства с министром обороны США Меттисом. Но вот уже там будут делиться впечатлениями. Поэтому ждать каких-то прорывных договоренностей не стоит, потому что это и не планировалось. Это не какая-то специальная встреча, это обыденная встреча, и, между прочим, часто бывало, чтобы не было каких-то особо топовых гостей, представителей великих держав на этой встрече, что тоже говорит о многом. То есть, по сути, собираются люди, которые пока пытаются понять, как жить в мире после избрания Трампа.

Для Украины, наверное, правильной будет позиция — других посмотреть, себя показать и объявить о какой-то своей позиции?

— Есть надежда, например, вице-президент США Пенс приезжает. Это важно. Во-первых, он вице-президент, второй человек по Конституции США. По факту, конечно, есть большие дискуссии, насколько Пенс и Трамп мыслят одинаково, насколько Пенс вообще влияет на Трампа. Но, в любом случае, у Порошенко будет хороший шанс встретиться с Пенсом и попытаться еще раз разобраться, какова позиция новой администрации США в отношении Украины. Потому что тот телефонный разговор, который состоялся с Трампом, он был хороший, душевный, веселый, насколько я знаю, но значительная часть разговора была посвящена протокольному обмену любезностями. Президент поздравил Трампа с блестящей речью на инаугурации, Трамп в ответ рассказал, что у Порошенко прекрасный английский. Но мы все понимаем, что пока еще США не сформулировали мировую стратегию в отношении Украины. И поэтому для Порошенко очень важно поговорить с вице-президентом Пенсом и понять хотя бы общие параметры взаимодействия.

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Кроме встреч и переговоров с вице-президентом США, Петр Порошенко также проведет переговоры с президентом Польши, Анджеем Дудой, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. О чем с ними будет говорить президент?

— С Польшей у нас появилась искусственно тема — историческая. Как искусственно: в Польше к власти пришли силы, которые на самом деле очень похожи на тех, кто у нас при власти. Но просто сам Порошенко не такой, но он в ситуативном союзе с нашими националистами. А Дуда сам по себе принадлежит к националистическому лагерю. И теперь тема Бандеры крайне актуальная. Вы видели высказывания Качинского, фактического руководителя Польши, потому что мы прекрасно понимаем, что Анджей Дуда и премьер Польши, хотя по Конституции они управляют страной, по факту, всем управляет Ярослав Качинский. Так вот, он прямо сказал, что Украина не войдет с Бандерой в ЕС, в том плане, что продвижение идеологии прославления УПА и конкретно Степана Бандеры для поляков неприемлемо. Я думаю, что будет, о чем в этом случае поговорить. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы президенты говорили о чем-то другом. Но, по сути, Порошенко придется защищать наших националистов, в разумности чьих действий, насколько я понимаю, он сам сомневается.

То же самое касается и вопроса блокады. Все будут спрашивать у Петра Алексеевича, а что у вас происходит на Донбассе? Кто все эти люди? Почему они блокируют? Что там с углем? И как это вообще отразится на общей ситуации? И что он будет отвечать? Ведь это же не установленная государством блокада, это блокада, которую сам президент назвал направленной против Украины. И тогда возникает вопрос, а контролирует ли президент ситуацию с безопасностью на территории Украины. И как можно требовать тогда эффективно вывести, разоружить сепаратистов, вывести российские войска с Донбасса, если по эту сторону линии фронта тоже вооруженные люди, которых украинская власть точно также не контролирует.

В традиционном докладе перед Мюнхенской конференцией было отмечено, что ЕС не хочет полноценно помогать Украине, у нас до сих пор действует коррупция, причем на высоком уровне. Будут как-то представители украинской делегации пытаться оправдаться и доказать, что антикоррупционная реформа имеет успехи?

— Повезло нам как раз в этом плане. То есть при всех минусах от того глобального потрясения, которое вызвало избрание Трампа президентом, есть один плюс. Раньше была четкая повестка, которую задавали именно американцы, тот же вице-президент Байден, например, и Виктория Нуланд, и т. д., что ребята, мы вам помогаем, защищаем вас от Путина по мере возможностей, а вы, соответственно… Это далеко не всегда, я считаю, было во благо Украине. Реализуйте какую-то там повестку реформ, то, что вам говорит МВФ, боритесь, условно, с коррупцией, продвигайте реформаторов в правительство. Сейчас это все исчезло. Потому что у Трампа никого нет в команде, чтобы настолько глубоко хотел лезть в украинские дела. Трампу по барабану на самом деле, что у нас происходит внутри страны. И в этом плане Порошенко легче. То есть очень сомнительно, что Пенс скажет: Петр Алексеевич, все хорошо, но вот у вас коррупция. Скорее всего, будут говорить о геополитике, будут говорить о санкциях против России, о Крыме, о Донбассе, о ситуации в Украине в целом и т. д., но не о коррупции.

Стоит ли ожидать каких-то договоренностей от встречи министров иностранных дел в "нормандском формате"?

— Нет. Но это, по сути, первая встреча после того, как вступил в должность новый президент США. Опять же, еще ничего не ясно. Но вся эта ситуация, во-первых, показывает, что конфликт на Донбассе своим стержнем имеет противостояние между Россией и США. Уже дальше на это налагается конфронтация между нынешней украинской властью и кремлевским режимом. И дальше уже там наши внутренние противоречия между Донбассом и Киевом. Но в основе — большой геополитический конфликт великих держав. Поэтому тот факт, что эта встреча состоится, скорее всего, будет какой-то общий обмен мнениями, тем более, что у французов и немцев позиция не изменилась. Но проблема в другом. Русские ждут, что американцы что-то предложат другое, а ведь они прекрасно понимают, что хотя непосредственно в "нормандском формате" США не участвует, но они незримо довлеют над всем этим процессом. И пока американцы сами не определяться, что они хотят, и как они дальше это видят, ничего не сдвинется. Поэтому встреча будет, но она вряд ли будет какой-то результативной.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Руслан Бортник заявил, что западные партнеры не профинансируют восстановление Донбасса, пока не будет достигнуто политическое урегулирование.