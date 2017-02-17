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    Сенатор Маккейн в Мюнхене: россияне убивают украинцев ежедневно

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    Выступая на Мюнхенской конференции, сенатор Джон Маккейн заявил, что ситуация в Украине станет одним из испытаний для нынешней администрации США во главе с Дональдом Трампом.
    Сенатор США Джон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Глава Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн во время Мюнхенской конференции по безопасности поддержал выступление президента Украины Петра Порошенко, передает "Укринформ".

    "Я видел, как президент (Порошенко — ред.) вручал медаль матери, чей сын был убит российским снайпером. Было холодно, другие военные стояли рядом, и мать стояла там, он вручал ей медаль. Слезы текли по ее лицу", — рассказал Маккейн о своем визите в Донбасс полтора месяца назад.

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    "Россияне убивают украинцев ежедневно. Они убивают их", — подчеркнул Маккейн, обращаясь к международной аудитории в зале, во время выступления на совместной тематической панели.

    Он добавил, что ситуация в Украине станет одним из испытаний для нынешней администрации США, вместе с другими вызовами, "которые существуют в Южном-Китайском море, на Ближнем востоке и в других регионах". 

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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