53-я Мюнхенская конференция по безопасности. Справка

РИА Новости Украина

Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) — один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка, "мюнхенский Давос".

Конференция была основана немецким издателем Эвальдом фон Кляйстом (Ewald von Kleist) в 1962 году. Первая прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран — членов НАТО для обсуждения проблем трансатлантического партнерства.

Первоначально конференция проводилась под эгидой баварского Христианско-социального союза и до 1992 года именовались Конференцией по военным вопросам (Wehrkundetagung).

С 1998 года форум финансируется правительством Германии из бюджета министерства обороны ФРГ.

Более 30 лет форум представлял собой закрытое внутриблоковое мероприятие. Со временем географический охват конференции значительно увеличился за счет России (с 1995 года), стран СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока.

В 1998 году Эвальд фон Кляйст последний раз председательствовал на конференции. С 1999 по 2008 год эту роль исполнял бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик (Horst Teltschik).

С 2009 года конференцию возглавляет немецкий правозащитник и бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger).

Мюнхенская конференция не проводилась дважды: в 1991 году (из-за войны в Персидском заливе) и в 1997 году, когда основатель форума Эвальд фон Кляйст не захотел оставаться "у руля" после своего 75-летия, а найти ему замену сразу не удалось.

В настоящее время Мюнхенская конференция по безопасности — международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене — России, Китая, Японии, Индии и других).

С 2009 года конференция по безопасности в Мюнхене присуждает премию Эвальда фон Кляйста, которая вручается участникам мюнхенских конференций, внесшим значительный вклад в дело мира и урегулирования конфликтов.

Первым лауреатом премии стал бывший советник президента США по национальной безопасности, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Также премии Кляйста в разные годы удостаивались испанский политический деятель, бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана (2010), американский сенатор Джозеф Либерман (2012), экс-советник президента США по национальной безопасности Брент Скоукрофт (2013), бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен и пятый федеральный канцлер ФРГ Гельмут Шмидт (2014), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (2015), исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Кристиана Фигерес и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус (2016).

31 января — 2 февраля 2014 года прошла юбилейная 50-я Мюнхенская конференция по безопасности. На форум приехали более 20 глав государств и правительств, а также более 60 министров иностранных дел и обороны. На полях форума прошли 15 панельных дискуссий, а также около 250 двусторонних встреч.

В 2016 году 52-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 12 по 14 февраля. Ключевыми темами конференции стали ситуация в Сирии, борьба с международным терроризмом и сохранение целостности Евросоюза.

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53-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля 2017 года.

Планируется, что в ее работе примут участие более 500 высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира.

Программа конференции будет посвящена ключевым проблемам мировой политики, участники конференции сосредоточатся на обсуждении "будущего трансатлантических отношений и НАТО после прихода к власти президента США Дональда Трампа и состоянии сотрудничества внутри ЕС в сфере безопасности", в центре обсуждения также будет "украинский кризис и отношения с Россией, война в Сирии и ситуация с безопасностью в азиатско-тихоокеанском регионе, терроризм, кибербезопасность".