Ляшко призвал СБУ проверить обстоятельства публикации статьи Артеменко

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко считает, что Служба безопасности Украины должна проверить обстоятельства публикации, в которой депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, предложил план по снятию санкций с России.

"Я считаю, что это должно быть предметом расследования Службой безопасности Украины — обстоятельства появления этой публикации и провокации, потому что речь идет о посягательстве на территориальную целостность (Украины — ред.)", — сказал Ляшко.

Ранее в понедельник "Радикальная партия" Украины исключила из фракции в Верховной Раде депутата Артеменко.

Напомним, газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.