наверх
20.02.201719:32
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Ляшко призвал СБУ проверить обстоятельства публикации статьи Артеменко

    Тема:

    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ (17)

    (обновлено: )8201
    По мнению Олега Ляшко, СБУ должна проверить обстоятельства появления публикации и провокации, потому что речь идет о посягательстве на территориальную целостность Украины.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    facebook.com/osman.karimov

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко считает, что Служба безопасности Украины должна проверить обстоятельства публикации, в которой депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, предложил план по снятию санкций с России.

    Народный депутат Андрей Артеменко
    скриншот видео канала "112 Украина"
    Соцсети: "мирный план" Артеменко может спровоцировать войну

    "Я считаю, что это должно быть предметом расследования Службой безопасности Украины — обстоятельства появления этой публикации и провокации, потому что речь идет о посягательстве на территориальную целостность (Украины — ред.)", — сказал Ляшко.

    Ранее в понедельник "Радикальная партия" Украины исключила из фракции в Верховной Раде депутата Артеменко.

    Напомним, газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

    Читайте также: На равных. Россия признала документы жителей ДНР и ЛНР

    По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Третья годовщина Майдана. Инфографика
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Уголь
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ