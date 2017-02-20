План депутата Артеменко попахивает планом

РИА Новости Украина

Предложения народного депутата Андрея Артеменко по нормализации отношений Москвы и Киева и снятию санкций с России не встретили поддержки ни в одной из столиц.

Опубликованный в ночь на понедельник в газете New York Times план парламентария предусматривает в том числе проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. В Москве эту идею назвали абсурдной, в Киеве предложили лишить Артеменко депутатского мандата.

По данным New York Times, предложения были якобы переданы в начале января юристом Дональда Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером тогда еще помощнику президента США Майклу Флинну. При этом сам Коэн заявил, что такая встреча имела место, но никаких планов он никому не передавал.

Согласно публикации New York Times, план предусматривает "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Позже, уже другому изданию "Страна.ua", Артеменко рассказал, что аренда предусмотрена только на 30-50 лет, по истечении которых на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность.

В публикации New York Times депутат заявил, что его предложения получили поддержку со стороны высокопоставленных помощников президента РФ Владимира Путина. Также Артеменко выразил уверенность, что план может поддержать и американский президент: по словам депутата, его в Вашингтоне "уже рассматривают на очень высоком уровне".

Первая реакция на предложения Артеменко содержалась уже в самой заметке New York Times. Газета попросила прокомментировать план посла Украины в США Валерия Чалого, который вполне ожидаемо заявил, что депутат "не имеет права представлять от украинской стороны любого рода альтернативные планы мирного урегулирования властям других стран". "В том числе администрации США", — говорилось в публикации.

В Москве первым детали плана в интервью РИА Новости прокомментировал замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, Россия не обсуждает статус Крыма ни в каких соглашениях, тем более в ответ на возможную отмену санкций.

"Я считаю, что это вообще не надо комментировать, поскольку Крым — это территория России и включать его в какие-то "планы" — это несерьезно… Это анахронизм, попытки украинских политиков вернуть полуостров, любой ценой раскачать ситуацию, втянуть нас в диалог о законности присоединения полуострова к России", — сказал Джабаров.

Спустя несколько часов глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появившийся в СМИ план по Крыму является попыткой отвлечь внимание от неспособности президента Украины Петра Порошенко выполнить минские соглашения.

"Подобные планы отдают с одной стороны маниловщиной, а с другой — показывают, что будут продолжаться попытки переписать правила игры. Все это вольно или невольно лишь отвлекает внимание в полной мере, в полном объеме и в той последовательности, которая была согласована, выполнить комплекс мер, заключенный в Минске в феврале 2015 года. Другой альтернативы не существует", - отметил глава МИД РФ.

Точку в рассуждениях о позиции Москвы по "плану Артеменко" поставил пресс-секретарь президента РФ Дмиртрий Песков, отметив, что "в данном случае нет предмета для обсуждения".

"Нам ничего неизвестно о каких-либо планах. Это первое. Второе, имеется общее понимание безальтернативности минских договоренностей и понимание того, что если и может быть достигнуто политико-дипломатическое решение украинской проблемы, то это возможно только на основе минских договоренностей. Третье — формулировки насчет аренды. Как может Россия свой регион взять в аренду? Сама формулировка, постановка вопроса достаточно абсурдна", — сказал Песков.

В Киеве заявили, что положения так называемого плана Артеменко не имеют ничего общего с позицией украинского парламента. В частности, депутат Верховной Рады Украины, глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский отметил, что "эти заявления выходят за пределы нашего правового поля", а "возвращение Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса должно происходить политико-правовым путем".

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пошел еще дальше и потребовал от Артеменко, который является его однопартийцем, сложить мандат.

"Наши позиции радикально и кардинально расходятся, поэтому хочет быть миротворцем за счет Украины — пусть сложит мандат депутата Радикальной партии. Я ему сказал, что то, что он предложил, это недостойно и вредит интересам Украины… Если у него есть чувство собственного достоинства и он готов отстаивать свои позиции, он должен немедленно сдать мандат. Я как лидер фракции требую от него это сделать", — сказал Ляшко журналистам в понедельник.

Ранее Ляшко заявлял, что Радикальная партия не поддерживает "план" Артеменко по снятию санкций с России, фракция обсудит поведение депутата на ближайшем заседании — вплоть до его исключения.

В интервью Washington Post Майкл Коэн подтвердил, что встреча с украинским депутатом, в ходе которой ему были представлены предложения по урегулированию кризиса, действительно состоялась, однако по ее итогам никаких документов в Белый дом он не передавал. Предположения о противоположном он называл "фейковыми новостями".

В ответ на это в New York Times заявили, что не искажали факты.

"Господин Коэн совершенно определенно заявил Times, что он доставил украинские предложения в кабинет Флинна в Белом доме. Господин Сэтер заявил Times, что господин Коэн сказал ему то же самое", - сказал изданию заместитель главного редактора New York Times Мэтт Перди.

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"Я признаю, что краткая встреча имела место быть, но категорически отрицаю обсуждение этой темы или доставку каких-либо документов в Белый дом и/или генералу Флинну", — сообщил Коэн Washington Post. По его словам, он сказал депутату, что тот может направить свои предложения Флинну, написав в Белый дом по адресу 1600 Pennsylvania Ave.