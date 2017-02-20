Артеменко намерен в марте представить план по решению ситуации в Украине

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Андрей Артеменко собирается представить свой план по урегулированию ситуации в Украине в марте.

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Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся Украины и РФ, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил Андрей Артеменко. По данным New York Times, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

"План как таковой я хочу презентовать его вместе с теми людьми, с коллегами с кем мы обсуждали его с США, в середине-конце марта. А коротко могу сказать следующее, это, безусловно, прекращение военных действий, возвращение контроля за российско-украинской границей, подтверждение, что Крым – это Украина, и это суверенная территория нашей страны, это проведение референдумов на территории Украины по определению нашего пути", — сказал Артеменко в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".

Артеменко также сообщил, что в ближайшие дни планирует провести пресс-конференцию, на которой расскажет все о своем плане.

Ранее в понедельник "Радикальная партия" Украины исключила из фракции в Верховной Раде депутата Артеменко.