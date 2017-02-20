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    Политика

    Чубаров требует от ГПУ привлечь Артеменко к ответственности за госизмену

    Тема:

    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ (17)

    (обновлено: )6311
    По словам Рефата Чубарова, Генеральная прокуратура должна в короткие сроки внести в Верховную Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Андрея Артеменко.
    Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Действия народного депутата Украины Андрея Артеменко, предложившего "план" по снятию санкций с России, должны быть квалифицированы как государственная измена, заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

    Андрей Артеменко. Архивное фото
    Андрей Артеменко/Facebook
    The New York Times: детективная история вокруг скандального "плана Артеменко"

    Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся Украины и РФ, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко. По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

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    "Действия народного депутата Украины Андрея Артеменко однозначно должны быть квалифицированы как государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", — написал он на своей странице в Facebook.

    По словам Чубарова, Генеральная прокуратура должна в короткие сроки внести в Верховную Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Артеменко.

    "Уверен, что абсолютное большинство голосов моих коллег — народных депутатов Украины о лишении народного депутата Андрея Артеменко депутатского иммунитета станет убедительным свидетельством истинной позиции Верховной Рады Украины — единственного законодательного органа Украины в вопросах территориальной целостности и суверенитета Украинского государства", — добавил лидер Меджлиса.

    Позже в понедельник лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил об исключении Артеменко из фракции.

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