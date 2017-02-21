Артеменко намерен остаться в Раде и заявляет об угрозах со стороны ГПУ

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, во вторник заявил, что не намерен отказываться от депутатского мандата после исключения из фракции "Радикальной партии".

Накануне "радикалы" исключили Артеменко из состава фракции и призвали его сложить депутатский мандат. Согласно закону, досрочное прекращение полномочий может произойти в случае подачи личного заявление Артеменко о сложении депутатского мандата.

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"Пока еще нужно, чтобы спикер зачитал заявление об исключении меня из фракции, после этого я, конечно же, остаюсь внефракционнным депутатом. Эта поддержка, эти звонки и это внимание, которое приковано к нашей инициативе, убеждает меня, что я на правильном пути. Депутатский мандат — это моя защита", — сказал Артеменко.

Депутат утверждает, что ему уже якобы поступают угрозы со стороны Администрации президента и Генпрокуратуры об открытии уголовных производств.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.