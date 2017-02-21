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    Политика

    Артеменко намерен остаться в Раде и заявляет об угрозах со стороны ГПУ

    Тема:

    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ (23)

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    Андрей Артеменко заявил, что останется внефракционным народным депутатом. Также нардеп сообщил, что ему поступают угрозы со стороны Администрации президента и Генпрокуратуры о возбуждении уголовных дел.
    Народный депутат Андрей Артеменко
    скриншот видео канала "112 Украина"

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, во вторник заявил, что не намерен отказываться от депутатского мандата после исключения из фракции "Радикальной партии".

    Андрей Артеменко
    Андрей Артеменко, facebook
    План депутата Артеменко попахивает планом

    Накануне "радикалы" исключили Артеменко из состава фракции и призвали его сложить депутатский мандат. Согласно закону, досрочное прекращение полномочий может произойти в случае подачи личного заявление Артеменко о сложении депутатского мандата.

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    "Пока еще нужно, чтобы спикер зачитал заявление об исключении меня из фракции, после этого я, конечно же, остаюсь внефракционнным депутатом. Эта поддержка, эти звонки и это внимание, которое приковано к нашей инициативе, убеждает меня, что я на правильном пути. Депутатский мандат — это моя защита", — сказал Артеменко.

    Депутат утверждает, что ему уже якобы поступают угрозы со стороны Администрации президента и Генпрокуратуры об открытии уголовных производств.

    Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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    По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

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