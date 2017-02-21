Погребинский: публикация "мирного плана" Артеменко - игра NYT против Трампа

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента США Дональда Трампа — Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций. Об этом пишет газета New York Times.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире радиостанции "Голос Столицы" высказал мнение, почему материал об украинском депутате был опубликован американским изданием.

"New York Times заинтересован в том, чтобы представить любые мирные инициативы как будто исходящие из кругов, близких к Трампу, а там есть связь с этим, он (Артеменко — Ред.) же говорит, что как-то связан с какими-то бывшими помощниками, или советниками Трампа. Показать, что предложения идут от скомпрометированного человека, который, по разным слухам, связан то ли с Семеном Могилевичем, то ли с кем-то из других криминальных кругов. Мне кажется, что New York Times тоже играет свою игру. Вот такую игру, против Трампа, затевая её для того, чтобы потом на определенном этапе сказать: смотрите, кто помогает Трампу замириться с Россией, криминальные круги!", — подчеркнул эксперт.

Напомним, газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся Украины и РФ, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил Андрей Артеменко. По данным New York Times, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.