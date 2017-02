Погребинский: план Артеменко - пиар-акция одного человека

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко требует от своего однопартийца Андрея Артеменко сложить депутатский мандат.

Накануне издание The New York Times написало о том, что народный депутат Украины от Радикальной партии Андрей Артеменко якобы передал новой администрации президента США план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены антироссийских санкций. Этот план якобы предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

В "Радикальной партии" заявили, что это собственная позиция отдельного депутата, которую команда категорически не поддерживает.

Ситуацию прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Идея о передаче Крыма в аренду России как часть мирного урегулирования в Украине — это больше похоже на информационный вброс?

— Я не думаю, что это предложение может восприниматься всерьез Москвой. Уже неоднократно было с той стороны сказано, что эта тема не обсуждается. Ни с США, ни с Украиной. Поэтому, я думаю, что вообще весь этот проект господина Артеменко, как мне кажется, это пиар-акция человека, который, уж не знаю, как ему удалось и сколько стоило его место в ВР, но он уже побывал в разных фракциях: и у Тимошенко, у Черновецкого, и уже посидел в тюрьме. Мне кажется, что эта информация от очень подозрительного источника, и слишком серьезно воспринимать его не стоит. А то, что сам факт, что обсуждается тема, она стала предметом обсуждения, что The New York Times ее напечатала, говорит о том, что действительно есть потребность в выходе за пределы чисто минского процесса, который заведен в тупик, и поиск каких-то других вариантов. В этом смысле он попадает в некий новый тренд. А уже почему The New York Times его печатает, это отдельный вопрос.

Откуда Артеменко взял такую идею? В "Радикальной партии" утверждают, что это личная позиция депутата.

— Еще бы. Как они могут реагировать, если они фактически работают как фейковая оппозиция, а на самом деле договариваются с Порошенко, с Ахметовым… Понятно, что они не могут говорить, что мы тут поддерживаем, поскольку он же объявил о том, что у него есть какой-то компромат на Порошенко. Ясно, что они от него открещиваются, но сама по себе идея не является какой-то уникально новой, похожие идеи, в том числе, насчет референдума. Я не могу сейчас точно сказать, но на Западе они публиковались, как один из вариантов легитимации российского Крыма.

Кстати говоря, он вообще не похож на человека, который способен что-то предложить. Так что тот факт, что он внес какую-то содержательную конструкцию, предложение, я не очень в это верю. У меня вообще есть подозрение, что ему нужно изобразить из себя жертву и у него достаточно связей в США, и тут в элитах, известно, с какими людьми он имел дело, как он выходил в политику, что он мог бы получить правильные консультации, чтобы правдоподобно выйти на The New York Times, а The New York Times заинтересованы в свою очередь в том, чтобы представить любые мирные инициативы как будто исходящие из кругов, близких к Трампу. Показать, что это, значит, предложения идут от компрометированного человека, который, по разным слухам, связан то ли с Могилевичем, то ли с кем-то из других криминальных кругов. Мне кажется, что The New York Times тоже играет свою игру. Вот такую игру, против Трампа, затевая ее для того, чтобы потом на определенном этапе сказать: смотрите, кто помогает Трампу замириться с Россией, криминальные круги!

Идея Артеменко о передаче Крыма в аренду перекликается с предложением нардепа Надежды Савченко о целесообразности отказа от Крыма в обмен на прекращение войны на Донбассе…

— Насколько я понял, Савченко говорит: давайте откажемся от риторики, что никаких договоренностей без того, чтобы там нам отдали Крым. Ее главная мотивация, как я понимаю, не хочется выглядеть ее адептом, но тем не менее, мне кажется, что правда состоит в том, что она просто хочет прекратить войну. Поэтому, как рационально мыслящий человек, она говорит: давайте отложим эту тему Крыма до лучших времен, сейчас все равно ничего с этим не сделаешь, давайте прекратим тут войну, обеспечим ситуацию, когда там не будет никого чужих, начнем разговаривать с их представителями и договоримся. Поэтому в чем там переплетается? Перекликается в том, что идеи, как выйти из этого тупика, в который попали мы с Украиной, с Донбассом, с Майданом и так далее. В этом смысле перекликается, я согласен.

А подобные заявления, собственно, заявление господина Артеменко, как-то влияют на Минские переговоры?

— Я не думаю. Минские переговоры — это высокая политика. Чрезвычайно высокая, к которой приобщены лидеры Германии, Франции, Генассамблея ООН и Трамп будет с Путиным. А некий Артеменко с его предложениями, это просто какая-то игра на мелководье для того, чтобы решить свои проблемы, а не проблемы государства. Зная немножко путь этого человека, я не верю, что за ним стоят какие-то серьезные люди. Здесь Лещенко сегодня написал, что то план Левочкина, Бойко и еще кого-то. Известно, что я не большой сторонник Левочкина, но это полная ерунда. Запустить такого человека как Артеменко на серьезную орбиту, Левочкин достаточно умный человек, чтобы этого не делать. А Лещенко… он, конечно, может подумать и так.

