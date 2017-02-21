Чубаров назвал предложение Артеменко "мерзопакостным"

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров назвал предложение народного депутата Андрея Артеменко сдать Крым в аренду Российской Федерации "мерзопакостным".

"То, с чем выступал Бжезинский, Пинчук, затем бывший дипломат Филипчук, то, что сделал сейчас Артеменко, вообще, это просто мерзко. Я думаю, что он просто должен отвечать по полной программе", — цитирует УНИАН Чубарова.

По словам Чубарова, действия Артеменко не могут оставаться без жесткого реагирования.

"Нас сейчас проверяют на то, в состоянии ли мы выстоять как государственные мужи и выстоять как государство. Или мы можем согласиться на такие эрзац-образования, эрзац-государственность, которую нам потом предложит Москва, если мы сломаемся", — добавил политик.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.