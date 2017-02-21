наверх
21.02.201715:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Чубаров назвал предложение Артеменко "мерзопакостным"

    Тема:

    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ (25)

    (обновлено: )100
    По словам нардепа и главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, действия Андрея Артеменко не могут оставаться без жесткого реагирования.
    Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров назвал предложение народного депутата Андрея Артеменко сдать Крым в аренду Российской Федерации "мерзопакостным". 

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский: план Артеменко - пиар-акция одного человека

    "То, с чем выступал Бжезинский, Пинчук, затем бывший дипломат Филипчук, то, что сделал сейчас Артеменко, вообще, это просто мерзко. Я думаю, что он просто должен отвечать по полной программе", — цитирует УНИАН Чубарова.

    По словам Чубарова, действия Артеменко не могут оставаться без жесткого реагирования.

    "Нас сейчас проверяют на то, в состоянии ли мы выстоять как государственные мужи и выстоять как государство. Или мы можем согласиться на такие эрзац-образования, эрзац-государственность, которую нам потом предложит Москва, если мы сломаемся", — добавил политик.

    Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

    Читайте также: На равных. Россия признала документы жителей ДНР и ЛНР

    По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Валентин Землянский
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Писатель Захар Прилепин
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Владимир Арьев
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ