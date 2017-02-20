Киев не будет "обменивать" Крым на Донбасс - посол Украины в Лондоне

КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина, Мария Табак. Украина не будет торговаться с Россией и "обменивать" Крым на Донбасс, заявила в понедельник украинский посол в Лондоне Наталия Галибаренко в интервью радиостанции BBC-4, комментируя публикацию New York Times о переданном Белому дому плане по снятию санкций с России.

New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся Украины и РФ, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, а сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко. По данным New York Times, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

"Главный наш посыл: мы не продаем свои территории. Мы не собираемся говорить: "Давайте мы бросим Крым, и за это получим мир на Донбассе"… Донбасс – украинская территория, Крым – тоже украинская территория, так почему мы должны торговаться с Россией?" — сказала Галибаренко.

Посол призналась, что была обеспокоена некоторыми высказываниями президента США Дональда Трампа касательно ситуации в Украине, но отметила, что его последние заявления и встреча вице-президента США Майка Пенса и президента Петра Порошенко убедила ее в том, что Америка – на стороне Украины.

"Америка не признает аннексию Крыма и будет настаивать на выполнении Россией минских договоренностей… Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также ясно и жестко озвучил позицию… Я считаю, что санкционная политика в отношении РФ также останется последовательной", — отметила глава украинского диппредставительства, выразив уверенность и в том, что и позиция Британии останется неизменной.

"Я уверена в этом, поскольку слушала выступление Бориса Джонсона в Мюнхене, он выступил с жестким заявлением… И сама премьер-министр (Тереза Мэй – ред.) на пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони выступила с жестким заявлением касательно Крыма и санкций", — сказала Галибаренко.

Она также выразила сомнения относительно перспектив нынешнего перемирия, напомнив, что оно уже пятое по счету.

"Простите мне мой скептицизм, на моей памяти сепаратисты уже в пятый раз объявляют о прекращении огня, и в ряде случаев перемирие продержалось всего один или два дня… В их интересах – провоцировать конфликт и провоцировать Украину", — отметила Галибаренко.

По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.