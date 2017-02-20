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    Киев не будет "обменивать" Крым на Донбасс - посол Украины в Лондоне

    Тема:

    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ (13)

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    Наталия Галибаренко выразила сомнения относительно перспектив нынешнего перемирия, напомнив, что оно уже пятое по счету. Она подчеркнула, что Украина "не продает свои территории".
    Наталья Галибаренко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина, Мария Табак. Украина не будет торговаться с Россией и "обменивать" Крым на Донбасс, заявила в понедельник украинский посол в Лондоне Наталия Галибаренко в интервью радиостанции BBC-4, комментируя публикацию New York Times о переданном Белому дому плане по снятию санкций с России.

    New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся Украины и РФ, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, а сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко. По данным New York Times, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

    "Главный наш посыл: мы не продаем свои территории. Мы не собираемся говорить: "Давайте мы бросим Крым, и за это получим мир на Донбассе"… Донбасс – украинская территория, Крым – тоже украинская территория, так почему мы должны торговаться с Россией?" — сказала Галибаренко.

    Посол призналась, что была обеспокоена некоторыми высказываниями президента США Дональда Трампа касательно ситуации в Украине, но отметила, что его последние заявления и встреча вице-президента США Майка Пенса и президента Петра Порошенко убедила ее в том, что Америка – на стороне Украины.

    "Америка не признает аннексию Крыма и будет настаивать на выполнении Россией минских договоренностей… Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также ясно и жестко озвучил позицию… Я считаю, что санкционная политика в отношении РФ также останется последовательной", — отметила глава украинского диппредставительства, выразив уверенность и в том, что и позиция Британии останется неизменной.

    Андрей Артеменко. Архивное фото
    Андрей Артеменко/Facebook
    The New York Times: детективная история вокруг скандального "плана Артеменко"

    "Я уверена в этом, поскольку слушала выступление Бориса Джонсона в Мюнхене, он выступил с жестким заявлением… И сама премьер-министр (Тереза Мэй – ред.) на пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони выступила с жестким заявлением касательно Крыма и санкций", — сказала Галибаренко.

    Она также выразила сомнения относительно перспектив нынешнего перемирия, напомнив, что оно уже пятое по счету.

    "Простите мне мой скептицизм, на моей памяти сепаратисты уже в пятый раз объявляют о прекращении огня, и в ряде случаев перемирие продержалось всего один или два дня… В их интересах – провоцировать конфликт и провоцировать Украину", — отметила Галибаренко.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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