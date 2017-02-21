наверх
21.02.201716:43
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Луценко допускает голосование по снятию неприкосновенности с Артеменко

    Тема:

    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ (28)

    (обновлено: )3211
    Как уточнил Юрий Луценко, народный депутат Андрей Артеменко в ближайшее время будет вызван к следователю, где ему зададут ряд вопросов по согласованию его "плана" с лидерами государств.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допустил, что ГПУ внесет в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с внефракционного народного депутата Андрея Артеменко.

    Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский: план Артеменко - пиар-акция одного человека

    "В ближайшее время он (Артеменко — ред.) будет вызван к следователю. В случае, если явится, ему будут заданы принципиальные вопросы, главные из них будут касаться той части его плана, опубликованного в американской прессе, где говорится о том, что господин Артеменко согласовал этот план с помощниками американского и российского президента. Именно этот нюанс, который является частью материала американского СМИ, является важным для следствия", — сказал Луценко на брифинге.

    Генпрокурор уточнил, что если нардеп проигнорирует вызов, то ГПУ подготовит необходимые материалы для рассмотрения Верховной Радой о даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности по статье "государственная измена".

    "Если он появится и даст показания, это еще не значит, что мы не внесем представление. С большой долей вероятности я говорю, что представление в любом случае будет внесено", — резюмировал Луценко.

    Во вторник, Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Авдеевка после обстрелов
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Юрий Луценко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ
    Дмитрий Фирташ
    Дело Фирташа. Экстрадиция в США