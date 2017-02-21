Луценко допускает голосование по снятию неприкосновенности с Артеменко

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допустил, что ГПУ внесет в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с внефракционного народного депутата Андрея Артеменко.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

"В ближайшее время он (Артеменко — ред.) будет вызван к следователю. В случае, если явится, ему будут заданы принципиальные вопросы, главные из них будут касаться той части его плана, опубликованного в американской прессе, где говорится о том, что господин Артеменко согласовал этот план с помощниками американского и российского президента. Именно этот нюанс, который является частью материала американского СМИ, является важным для следствия", — сказал Луценко на брифинге.

Генпрокурор уточнил, что если нардеп проигнорирует вызов, то ГПУ подготовит необходимые материалы для рассмотрения Верховной Радой о даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности по статье "государственная измена".

"Если он появится и даст показания, это еще не значит, что мы не внесем представление. С большой долей вероятности я говорю, что представление в любом случае будет внесено", — резюмировал Луценко.

Во вторник, Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом.