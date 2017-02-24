Холостой выстрел. О "плане Артеменко" и рационализме

Василий Стоякин, обозреватель

Опубликованный в СМИ в результате отставки бывшего советника Дональда Трампа Майкла Флинна план урегулирования украинского кризиса, предложенный депутатом от фракции "Радикальной партии" Ляшко Андреем Артеменко, наделал много шума в СМИ. План, судя по всему, не был рассчитан на столь быструю и неофициальную публикацию, потому был дезавуирован абсолютно всеми заинтересованными сторонами. Артеменко, впрочем, обещает его еще опубликовать, но этот факт вряд ли станет уже серьезным политическим фактором.

Тем не менее во всей этой истории есть два важных момента.

Связь внутренней и внешней политики

Ни для кого не секрет, что отношение новой американской администрации к действующему президенту Украины плохое, и оно усугубляется. Причин этому две:

Во-первых, проблемы, которые создали украинцы команде Трампа в ходе президентских выборов. Президент Порошенко вел себя осторожно, но другие политики и, главное, чиновники в заявлениях и действиях себя не стесняли.

Во-вторых, проблемы, которые создал уже персонально Порошенко Трампу сразу после вступления в должность: обострение на Донбассе, которое заставило американцев действовать в условиях отсутствия новой стратегии в отношении украинского кризиса. Вероятно, это отразилось на сроках и параметрах ожидаемого соглашения между Трампом и Путиным (собственно, большую роль там сыграли внутриполитические расклады в США, но виноватым логично счесть украинского президента).

Соответственно, сейчас важной задачей для всех политических сил является дистанцирование от Порошенко, БПП и "Народного фронта", которые внезапно стали "токсичными активами". Вполне логичным методом для этого является передача новой американской администрации каких-нибудь планов урегулирования конфликта с учетом интересов украинской стороны, а также предоставление компромата на Порошенко, которого у бывших членов коалиции должно быть предостаточно (хотя вред ли он существенно превосходит то, что уже предоставлено Онищенко). Вполне вероятно и то, что важным элементом плана было способствование Тимошенко и/или Ляшко в занятии высших постов в стране.

Конечно, инициатива Артеменко могла быть частной, но гораздо вероятнее, что он действовал с ведома или по поручению своего партийного босса или, например, Юлии Тимошенко. Оба этих политика рассчитывают на существенный выигрыш в случае "деноминации" нынешней власти. Понятно, что, учитывая неоднозначность проекта и несвоевременность его публикации, никто нести ответственность за этот план сейчас не собирается. Однако само по себе появление таких планов (думаю, он не один) предсказуемо и симптоматично.

Очертания компромисса 112 Украина/Youtube "План Артеменко". Торговать территориями нельзя ни за какие деньги - Кравчук

"План Артеменко" известен только в описаниях, которые неполны и взаимопротиворечивы. Тем не менее некоторое представление о стартовых позициях для торга, допускаемых украинскими радикальными популистами, составить можно.

1. План предполагает решение не только донбассовского, но и крымского кризиса. Это логично, потому что полное урегулирование украино-российских отношений предполагает действия в обоих направлениях. И Украина, и, что более важно, мировое сообщество (в т. ч. США, что было в последнее время неоднократно озвучено), считают требующим урегулирования также вопрос Крыма.

Понятно, что в случае Крыма статус России совсем иной, чем ее статус в случае с конфликтом на Донбассе, где она выступает миротворцем. И Россия в таком статусе не заинтересована.

Это, однако, не означает, что Россия в принципе не будет торговаться вокруг Крыма. Сейчас российская сторона это отрицает, но, в принципе, ей важна международная легитимация статуса Крыма. И Москва ждет такой конфигурации внутриукраинской ситуации, которая позволит Киеву признать объективную реальность и снять претензии относительно Крыма (я не представляю, как это может выглядеть).

2. Украинская сторона согласна рассматривать только двухсторонние российско-украинские отношения. Мнение население Донбасса признается заведомо ничтожным, так же, как и уже выраженное мнение населения Крыма. Статус территорий должен определяться всеукраинским референдумом, что соответствует украинскому законодательству (хотя совершенно непонятно, как инициаторы плана собираются обеспечить нужный результат).

Российская сторона, пожалуй, с такой трактовкой тоже не согласится. События на Донбассе она рассматривает как внутренний конфликт, а присоединение Крыма к России – как проявление воли населения автономии. Кстати, и то, и другое верно.

3. Относительно Донбасса Артеменко предлагает "вывод российских сил из восточной части Украины", амнистию всех, кто не совершал тяжких преступлений и 72 часа на эвакуацию всех желающих. После этого будет проведен всеукраинский референдум о предоставлении Донбассу особого статуса. Т. о., это нынешний "план Порошенко" (урегулирование после "вывода войск") + референдум. Гарантией того, что украинская сторона выполнит условия, является создание международного фонда по восстановлению Донбасса.

Внешне этот план выглядит как противоречащий Минску, но по сути это не совсем так. Критики Минских соглашений постоянно указывают, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей будут возвращены в состав Украины разоруженными и дезинтегрированными, никаких же гарантий того, что их права не будут сразу же отменены (а у Украины огромный опыт отмены даже собственной Конституции), а территория зачищена, нет. Россия, конечно, обидится, но повлиять не сможет, а Запад сделает вид, что так и было.

4. Относительно Крыма изначально было заявлено, что в Украине будет проведен референдум о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 30 до 50 лет (по другим данным – от 50 до 100 лет). По истечении этого срока на полуострове вновь должен пройти референдум, по результатам которого жители окончательно определят свою принадлежность. Средства за аренду полуострова будут российским вкладом в фонд восстановления Донбасса.

Этот момент выглядит самым сомнительным – ни Россия, ни Украина к аренде территории, которую считают своей, не готовы.

Впрочем, Артеменко сам этот момент дезавуировал: "Обсуждался вопрос определенного соглашения по статусу Крыма между Россией и Украиной с использованием исторических прецедентов, но слово "аренда" – это абсолютное преувеличение, там нет ни слова в моих комментариях и заявлениях". Что именно он имеет в виду пока не ясно (не исключено, что и он сам этого еще не знает).

5. Украина при этом "становится восточноевропейской Швейцарией" – официально нейтральным государством, не предпринимая попыток вступить в НАТО, ЕС и Таможенный союз.

Это, кстати, именно то, чего добивается Россия.

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Резюме

"План Артеменко" в нынешнем виде служить основой для компромисса еще не может. Не хватает не только учета позиции российской стороны (в конце концов, это решается в ходе переговоров), но и готовности украинской стороны договариваться. Не говоря уже о принципиальном нежелании считаться с населением собственной страны…

Однако само по себе то, что в украинской политической элите (постмайданной!) появляются такие планы – безусловно, позитивный сигнал.