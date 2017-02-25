Климкин назвал "план Артеменко" сознательной сдачей Крыма

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КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Спекуляции по поводу возможности передачи Крыма в аренду России являются абсолютно сознательной сдачей полуострова. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Зеркало Недели".

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"Все эти спекуляции, что Крым "пойдет путем Аляски" — это абсолютно сознательная сдача Крыма. В Штатах подобные планы никто всерьез не обсуждает. А если куда-то пойдут какие-то "платежи", значит, их уже кто-то с кем-то поделил. Об этом тоже не следует молчать", ­ — заявил глава украинского МИД.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Во вторник, 21 февраля, Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.