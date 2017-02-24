В ГПУ сообщили подробности допроса нардепа Артеменко

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, дал показания в качестве свидетеля, заявил прокурор Генеральной прокуратуры Николай Мерет.

Ранее в пятницу Артеменко заявил, что пришел на допрос в прокуратуру. Ранее

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"Господин Артеменко был вызван для допроса относительно дачи пояснений по поводу полученной информации. Он дал пояснения… Он пришел с адвокатом и дает показания. Допрос не был завершен, он остановлен до понедельника. На данное время он допрашивается в качестве свидетеля", — сказал Мерет в эфире телеканала "112. Украина".

При этом он отметил, что не может рассказать о сути допроса, так как продолжается следствие.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Во вторник, 21 февраля, Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.