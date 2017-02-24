Артеменко пришел на допрос в прокуратуру

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко заявил в пятницу, что пришел на допрос в прокуратуру, при этом обвинил власти в попытке его дискредитировать.

Ранее Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.

"Я в Киеве, иду сейчас на допрос, пришел на основании сообщений прессы, потому что повестку я так и не получил. Но я получил повестку на понедельник на 10.00, чтобы пресс-конференция (депутата – Ред.), которая назначена на 11.00, не состоялась", — сказал Артеменко, подход к прессе которого перед допросом транслировал телеканал "112 Украина".

Артеменко пожаловался, что пресса раскрутила только одну часть его плана – об аренде Крыма, а остальные его предложения остались незамеченными. Он также обвинил власти в попытке дискредитировать его.

"Всем понятно, что минские соглашения не работают, что надо искать новые возможности, выходить с новыми инициативами… Я понимаю, что никто никакой территорией торговать не будет… Именно власть, президент (Петр) Порошенко делает все, чтобы дискредитировать именно меня", — заявил депутат.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятия санкций с РФ абсурдна. Он отметил, что Москве ничего неизвестно о каких-либо планах, а кроме того, имеется понимание, что политико-дипломатическое решение украинской проблемы возможно только на основе минских договоренностей.