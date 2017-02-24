"Мирный план" Артеменко: депутат ведет игру против Порошенко - эксперт

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Исключенный из фракции Радикальной партии Олега Ляшко депутат Андрей Артеменко собирается представить свой так называемый "мирный план". Правда, сделает он это не в Украине, а в Вашингтоне. Артеменко надеется, что именно среди конгрессменов и сенаторов его план поддержат. Он также заявил, что СМИ исказили некоторые детали его плана. Депутат также прокомментировал свое исключение из фракции и обвинения Генпрокуратурой в государственной измене. Он заявил, что это подтверждает неспособность украинской власти принять альтернативную точку зрения.

Что побудило народного депутата предать огласке свой план, одной из идей которого является передача Крыма в аренду, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал политолог Валентин Войтков.

"Что касается мотивации Артеменко, я думаю, нужно его спрашивать, но мне кажется, что это такая многоходовка, игра, у которой много составляющих. Мы видим, что кроме так называемого плана, хотя его очень сложно назвать планом, был передан пакет документов юристам Дональда Трампа. Майкл Флинн якобы его даже не рассматривал, но кроме этого были еще и обвинения в коррупции… Т.е. я думаю, что Артеменко кроме того, что стал очень популярным, он ведет еще какую-то определенную игру, направленную против Петра Порошенко", — заявил Войтков.

Ранее Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятия санкций с РФ абсурдна. Он отметил, что Москве ничего неизвестно о каких-либо планах, а кроме того, имеется понимание, что политико-дипломатическое решение украинской проблемы возможно только на основе минских договоренностей.