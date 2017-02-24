Юрист Трампа заявил, что не передавал в Белый дом "план" Артеменко

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн вновь заявил, что не передавал в Белый дом "план" по Крыму от нардепа Андрея Артеменко, сообщает телеканал CNN.

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Коэн заявил телеканалу, что встречался с Артеменко, но отрицал, что речь шла о Крыме.

"Эти постоянные фейковые новости просто смешны, а не то я бы рассердился. Несмотря на множество заявлений, отрицающих какую-либо связь между Трампом и (Россией — ред.), мейнстримовские СМИ по-прежнему продолжают распространять эту ложь", — сообщил Коэн.

"Я признаю, что имела место встреча (с Артеменко — ред.), но категорически отрицаю, что я обсуждал этот вопрос или доставлял какие-либо документы Белому дому или (экс-советнику президента по национальной безопасности) генералу Флинну", — сказал Коэн.

Майкл Флинн, который ушел с поста советника президента на прошлой неделе, отказался от комментариев. В Белом доме заявили, что никакого плана ни от кого не получали и ничего не знают о его содержании.

При этом Артеменко в кратком интервью CNN настаивал на том, что обсуждал свой план с Коэном и что якобы Коэн предложил ему передать план Флинну. "Это была идея Майкла Коэна. Он упомянул его (Флинна — ред.) имя первым в ходе наших встреч", — сказал Артеменко.

Ранее Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятия санкций с РФ абсурдна. Он отметил, что Москве ничего неизвестно о каких-либо планах, а кроме того, имеется понимание, что политико-дипломатическое решение украинской проблемы возможно только на основе минских договоренностей.