Решмедилова: в Украине очевиден внутренний раскол элит

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко 17-19 февраля поучаствовал в Мюнхенской конференции по безопасности где заявил, в частности, что решение конфликта в Донбассе без участия Киева невозможно, а "любое соглашение за нашей спиной будет аннулировано". Также гарант конституции в очередной раз призвал страны Запада не снимать и не ослаблять санкции в отношении РФ.

Кроме этого, в рамках конференции состоялась встреча министров иностранных дел в "нормандском формате", которая не принесла прорыва, но главы МИД заявили о договоренности относительно режима прекращения огня и призвали украинскую сторону прекратить блокаду Донбасса.

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При этом в самой Украине блокада фактически продолжается, а годовщина Майдана проходит в тревожной атмосфере, случаются стычки и столкновения.

Как на украинскую политику в целом и позицию Порошенко в частности повлияла конференция в Мюнхене? На этот вопрос в комментарии РИА Новости Украина ответила политолог Александра Решмедилова.

"Закончилась Мюнхенская конференция в субботу, потом у нас были поминальные дни по поводу Майдана. Вернулся Порошенко, участвовал в церемониях. Внутренний градус удалось достаточно быстро погасить, были какие-то небольшие столкновения, но это не имело критического характера ни для самого Порошенко, ни для страны в целом. Поменялась ли его внутренняя политика – это мы услышим из его заявлений. Я думаю, что пока явных разворотов на 180 градусов не наблюдается. Появились внутренние факторы, такие как заявления того же Артеменко", – рассказала эксперт.

По ее словам, сейчас со стороны спикеров, близких к аппарату президента, видна демонстрация того, что Украина не готова идти ни на смягчение санкций по отношению к России, ни по какому-то другом альтернативному плану.

"Тут есть внутренний раскол действующих элит. Я не думаю, что они готовы теперь к каким-то "лайт-версиям", или обновленным, альтернативным планам. Достаточно вспомнить, как был воспринят так называемый "план Пинчука". Я думаю, что поиск идет, но пока внутреннего консенсуса, чтобы представить обществу что-то новое, нет. А то, что есть или на тех позициях, на которых Украина стоит, они сейчас не удовлетворительны для всех сторон, поэтому и политическая составляющая "Минска" в тупике", – сообщила политолог.

Она также напомнила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "четко сказала, что позиции не меняются, альтернатив "Минску" немецкая сторона не видит".

"(Германия) настаивает на том, чтобы Украина шла на имплементацию политической части "Минска", и воплощала ее – голосовала. Насколько возможно вообще через эту Раду это воплотить – это вопрос пока более риторический. Эта парламентская неделя покажет, насколько стабильно сможет работать Рада, какое количество голосов она покажет под законопроекты. Но я уверена, что 300 голосов найти в данной коалиционной конфигурации очень сложно", – подытожила Решмедилова.