Украина на Мюнхенской конференции: бег по кругу

Владимир Матвеев, обозреватель

Главной темой форума было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

"Стороны будут использовать свое влияние, чтобы воплотить в жизнь договоренности, выработанные контактной группой", — прокомментировал глава МИД Германии Зигмар Габриэль итоги беседы глав МИД "нормандской четверки" 18 февраля в рамках 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передаёт DW.

Министры иностранных дел ФРГ, Франции, РФ и Украины договорились о прекращении огня в Донбассе и отводе тяжелых вооружений с 20 февраля 2017 года, уточнил Габриэль.

"В небольшом, как все сказали, позитиве находится то, что контактная группа в очередной раз договорилась, что 20 февраля начнется режим прекращения огня и отвод тяжелых вооружений в те места, где им положено находиться. Мы активно поддержали такое решение, но, естественно, выразили убеждение, что на этот раз нельзя допускать срыва. Посмотрим, как стороны на это отреагируют", — сказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает сайт МИД России.

Было также согласовано, что Красный крест получит доступ к территории (ДНР и ЛНР).

Отдельно члены "Нормандской четверки" призвали прекратить блокаду на Донбассе. "Мы апеллируем к тем, кто блокирует железную дорогу, — прекратить блокаду, поскольку она вредит двум сторонам: как тем, кто экспортирует уголь, так и тем, кто его принимает, чтобы выработать электроэнергию", сказал Габриэль.

Напомним, ранее послы стран G7 призвали прекратить блокаду поставок угля на Донбассе.

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил свое недовольство результатами встречи в Мюнхене. "Нам нужны серьезные результаты, а не очередная парочка заявлений", отметил украинский министр в интервью Reuters.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ответ на предложение мэра Киева Виталия Кличко ввести в состав "нормандской группы" США заявила, что "перестала обращать внимание на форматы и предпочитает смотреть на их результаты". Выполнение минских соглашений является, по ее мнению, главным приоритетом Евросоюза и этому посвящены усилия европейских дипломатов, передает DW.

Могерини считает, что санкции ЕС в отношении России сохранятся до выполнения Минских соглашений. Россия также не снимет ответные санкции со стран Евросоюза до полного выполнения минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции 18 февраля.

На полях мюнхенской конференции также состоялся "украинский ланч". В ходе ланча выступил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который отметил необходимость убедить новую администрацию США в том, что для того, чтобы Америка стала великой, нельзя предавать друзей, в том числе Украину. "Украине необходима военная поддержка, предоставление оборонного вооружения", — сказал он.

В поддержку предоставления военной помощи Украине высказался также экс-директор ЦРУ, генерал Дэвид Петреус.

Первый заместитель управляющего директора МВФ Дэвид Липтон отметил, что макроэкономическая ситуация и безопасность взаимосвязаны. "Экономические проблемы могут угрожать безопасности Украины и наоборот", — заявил он.

Наряду с этим, украинское интернет-издание "Европейская правда" назвало провальным выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, отметив, что оно проиллюстрировало снижение интереса в мире к конфликту в Донбассе.

По убеждению автора статьи, выступление Порошенко, которое касалось конфликта на востоке Украины, выпало из общего контекста глобальных проблем, которые обсуждались на конференции.

"Украина постепенно уходит с повестки дня — из перечня тем, которые обсуждают мировые лидеры. В Мюнхене это стало очевидным. И настоящая проблема не в том, что внимание к Украине снижается, ведь это не могло не произойти. В мире полно других горячих тем, не связанных с нами… Проблема в другом: официальный Киев оказался не готов к новой реальности, к тому, что мы должны конкурировать за внимание мира", — сказано в публикации Сергея Сидоренко.

К набору ставших в последние годы привычными тем (борьба с терроризмом, ситуация в Сирии, Иран, Россия), которые обсуждались на форуме, добавились новые — внутренний кризис Запада, связанный с избранием миллиардера Дональда Трампа новым президентом США, Brexit, миграционный и долговой кризис в ЕС.

Наряду с этим, на полях конференции Порошенко встретился с вице-президентом США Майком Пенсом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой, главой комитета по вооруженным силам сената США Джоном Маккейном и другими.

Помимо вопроса имплементации Киевом реформ, вице-президент США обсудил с Порошенко ситуацию в Донбассе.

"Вице-президент выразил озабоченность в связи с недавним всплеском насилия на востоке Украины, и лидеры договорились о необходимости немедленного всеобъемлющего прекращения огня", — сообщила пресс-служба Белого дома.

В официальном сообщении о переговорах, распространенном Белым домом, подчеркивается, что вице-президент США особо подчеркнул поддержку Соединенными Штатами "суверенитета, территориальной целостности Украины, а также права этой страны на самоопределение".

В отличие от предыдущих заявлений президента США Трампа, вице-президент от лица администрации США официально выразил озабоченность эскалацией насилия на востоке Украины, заявив также о том, что Вашингтон "не признает российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма".

Пенс также заявил о том, что основным условием для мирного урегулирования в регионе Вашингтон считает полное выполнение минских соглашений.

Пенс и Порошенко обсудили, каким образом администрация США может поддержать переговоры о нормализации ситуации, сообщает "Голос Америки". Одной из тем переговоров стало проведение реформ в Украине. Порошенко пригласил вице-президента США Майка Пенса посетить Украину с визитом.

Пресс-служба президента Украины, по итогам встречи Пенса с Порошенко заявила, что "Украина остается одним из приоритетов в политике новой Администрации США".

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Напомним, согласно договоренности представителей "четверки" и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, переговоры в "нормандском формате" не будут расширены за счет Соединенных Штатов Америки.

Более 500 высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира приняли участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 17 по 19 февраля в отеле Байеришер Хоф.

Пенс завершил в воскресенье программу участия в Мюнхенской конференции по безопасности и отправился в Брюссель для переговоров с лидерами Евросоюза и НАТО.