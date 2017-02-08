О чем пишут в мире: новый министр образования США, раскол в ИГ

РИА Новости Украина

Новая публикация о доходах супруги Фийона. Сатирическое издание Canard enchaine сообщило, что супруга кандидата на пост президента Франции экс-премьера Франсуа Фийона – Пенелопа получила 45 тысяч евро при увольнении с поста парламентского помощника своего мужа в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции. Об этом пишут многие зарубежные СМИ, среди них Figaro, Huffington Post, Monde, Parisien, Express, Guardian, Echos, OBS и другие.

Согласно новой информации Canard enchaine, в 2002 году Пенелопа Фийон получила "16 тысяч евро в качестве компенсации, что соответствует зарплате за пять месяцев". Помимо этого, в ноябре 2013 года она получила "29 тысяч евро премий" в рамках последнего контракта. Фийон во вторник вечером назвал новую публикацию издания Canard enchaine о доходах своей супруги Пенелопы "выдумками".

"Материалы, опубликованные сегодня вечером в выпуске Canard enchaine, датированном 8 февраля, никак не могут представлять собой новую информацию и содержат очевидные ошибки", – говорится в опубликованном в Facebook коммюнике Фийона под названием "Выдумки Canard enchaine" (Les mensonges du Canard enchaîné).

По словам Фийона, "лишь желание нанести ущерб может объяснить это ложное представление". В коммюнике Фийон утверждает, что в понедельник обнародовал информацию о доходах своей жены, в которые также входила сумма выплат в связи с окончанием исполнения контракта. По словам экс-премьера, издание необоснованно пытается поставить под сомнение расчет средней чистой заработной платы Пенелопы, а также совершает множество ошибок в анализе информации платежных бланков.

Историческое голосование в сенате США. Американский сенат во вторник утвердил Бетси Девос в должности министра образования США. Как пишут ведущие мировые СМИ, в числе которых USA Today, New York Times, Los Angeles Times, Wall Street Journal, Huffington Post, Guardian, голосование получилось историческим: впервые его судьбу пришлось решать вице-президенту США, который одновременно является президентом сената.

Поскольку голоса сенаторов распределились поровну – 50 за и столько же против, в дело вступил вице-президент Майк Пенс. Его голос стал 51-м в пользу кандидатуры Девос. Против ее кандидатуры выступили все демократы. К ним присоединились два сенатора от Республиканской партии.

"Это первый случай, когда вице-президент США был вызван в Капитолий, чтобы решить проблему равенства голосов по поводу назначения министра", – пишет New York Times.

Связанные с ИГ хакеры атаковали сайты системы здравоохранения Британии. Хакеры, связанные с радикальной группировкой "Исламское государство" совершили кибератаку на сайты национальной системы здравоохранения (National Health Service, NHS) Британии, пишет газета Independent.

По данным издания, члены радикальной группировки из Туниса Tunisian Fallaga Team заявили, что кибератака была проведена в ответ на агрессию Запада на Ближнем Востоке, и разместили на атакованных сайтах кадры насилия, сделанные во время боевых действий в Сирии. Сообщается, что шесть сайтов были атакованы три недели назад. Детали кибератаки не сообщаются из соображений безопасности.

Как пишет издание, за последние 18 месяцев хакеры из Туниса совершили кибератаки в ряде стран, при этом особенно активными они стали после нападения на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo во Франции в 2015 году. Их целью стали организации, которые осуждали убийство журналистов.

Власти Йемена отозвали разрешение на спецоперации у США. Власти Йемена отозвали имеющееся у США разрешение проводить наземные спецоперации на территории страны, нацеленные на борьбу с террористическими группировками, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, такое решение было принято после проведения первой широкомасштабной операции американских вооруженных сил в Йемене после вступления Дональда Трампа в должность президента 20 января, в результате которой погибли мирные жители.

Как пишет New York Times, решение властей Йемена также ставит под сомнение то, будет ли Пентагон получать разрешение от Трампа действовать самостоятельно при выборе и проведении контртеррористических операций на территории Йемена. По словам американских чиновников, под запрет властей Йемена не попадают атаки, осуществляемые беспилотниками, а также американские военные советники, которые предоставляют разведывательную поддержку Йемену и силам ОАЭ.

Иностранные члены ИГ начинают отказываться от участия в боевых действиях. Иностранные члены террористической группировки "Исламское государство" начали проявлять неповиновение и нежелание участвовать в боевых действиях, пишет газета Washington Post со ссылкой на документы о "проблемных бойцах", попавшие в распоряжение иракских военных.

Документы, которые были обнаружены иракскими военными после захвата одной из баз ИГ в районе Мосула, свидетельствуют о неповиновении в рядах иностранных бойцов группировки. Всего документы сообщают о 14 подобных бойцах.

Так, бельгиец, вошедший в ряды боевиков, предъявил медицинское заключение о том, что у него боли в спине и по этой причине он не может участвовать в боевых действиях. Француз заявил, что хочет покинуть Ирак, чтобы подорвать себя на территории Франции. Еще несколько террористов потребовали перебросить их в Сирию, некоторые просто отказались участвовать в боевых действиях.

"Он не хочет сражаться, хочет вернуться во Францию. Утверждает, что его воля — это мученическая операция во Франции. Заявляет, что болен, но у него нет медицинской справки", – говорится в заметках на 24-летнего француза алжирского происхождения.

Как сообщает газета со ссылкой на данные базирующегося в Гааге международного центра по борьбе с терроризмом, более 4 тысяч иностранных боевиков покинули европейские страны и отправились в Ирак и Сирию, и около трети из них вернулись. При этом смерть примерно 14% среди них подтверждена, местоположение других остается неизвестным.

По словам подполковника Муханада аль-Тамими (Muhanad al-Tamimi), чей отряд обнаружил документы, эти иностранные боевики — самые яростные, с какими они когда-либо сражались. По его мнению, когда такие отказываются сражаться — это свидетельствует об осознании того, что эта организация — не тот ислам, за которым они пришли, а ложный.