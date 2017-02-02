наверх
02.02.201708:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.13+ 0.01
  • USD27.00- 0.08
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Если не Фийон. Правые Франции обсуждают "План Б"

    (обновлено: )18
    Политики, представляющие правые силы Франции, обсуждают возможного кандидата на пост президента страны, в случае если победивший на праймериз Франсуа Фийон откажется от участия в выборах в результате скандала, вспыхнувшего в окружении экс-премьера.
    Франсуа Фийон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Скандал вокруг супруги кандидата Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что она получала зарплату как фиктивный помощник своего мужа в парламенте.

    Франсуа Фийон
    RIA News Яна Лапикова | Перейти в фотобанк
    Фийон: Франция больше не примет беженцев

    Расследование в отношении супруги Фийона было открыто 25 января. Сам Фийон опроверг сообщения СМИ, но заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования.

    Как свидетельствует обзор французской прессы, представители правых склоняются к кандидатуре Алена Жюппе, как преемника Фийона в случае его отказа от участия в выборах. Мэр Бордо проиграл Фийону первичные выборы и уже заявлял, что не вернется в президентскую гонку. Однако в лагере правых сил надеются, что опытный политик, так же, как и Фийон, возглавлявший правительство страны, может изменить свое решение.

    "Я считаю, что единственный "План Б" — это Жюппе, потому что кроме него никто не обладает достаточной силой", — заявил газете Parisien один из функционеров партии "Республиканцы".

    "Без возвращения Жюппе правые не выйдут во второй тур. При таких безумных обстоятельствах Ле Пен может победить Амона и даже Макрона (кандидатов от левоцентристов). Будем честны, любим мы его или нет, Жюппе — единственный во Франции, кто может уверенно победить Ле Пен", — написал в Twitter бывший министр образования Люк Ферри.

    Сторонники экс-президента Николя Саркози в контексте смены лидера для участия в выборах называют имя бывшего министра экономики Франсуа Баруана.

    Читайте также: Франсуа Фийон — возможный будущий президент Франции

    "В конце прошлой недели он очень незаметно активизировался и побеседовал с несколькими депутатами, чтобы прозондировать эту гипотезу", — заявил Parisien источник в парламенте.

    Осведомленные источники также сообщают о президентских амбициях Ксавье Бертрана, главы региона Нор-Па-де-Кале.

    "Он ничего не говорит и остается спокойным. Но он напряженно думает об этом, это несомненно", — сказал газете сенатор из окружения Фийона.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Траур. Архивное фото
    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды
    Анджей Запаловский
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Педиатр, кандидат медицинских наук, "Реанимационный пакет реформ" Александр Ябчанка
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава
    Александр Крамаренко
    Донбасс: блокада и пиар