Если не Фийон. Правые Франции обсуждают "План Б"

РИА Новости Украина

Скандал вокруг супруги кандидата Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что она получала зарплату как фиктивный помощник своего мужа в парламенте.

Расследование в отношении супруги Фийона было открыто 25 января. Сам Фийон опроверг сообщения СМИ, но заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования.

Как свидетельствует обзор французской прессы, представители правых склоняются к кандидатуре Алена Жюппе, как преемника Фийона в случае его отказа от участия в выборах. Мэр Бордо проиграл Фийону первичные выборы и уже заявлял, что не вернется в президентскую гонку. Однако в лагере правых сил надеются, что опытный политик, так же, как и Фийон, возглавлявший правительство страны, может изменить свое решение.

"Я считаю, что единственный "План Б" — это Жюппе, потому что кроме него никто не обладает достаточной силой", — заявил газете Parisien один из функционеров партии "Республиканцы".

"Без возвращения Жюппе правые не выйдут во второй тур. При таких безумных обстоятельствах Ле Пен может победить Амона и даже Макрона (кандидатов от левоцентристов). Будем честны, любим мы его или нет, Жюппе — единственный во Франции, кто может уверенно победить Ле Пен", — написал в Twitter бывший министр образования Люк Ферри.

Сторонники экс-президента Николя Саркози в контексте смены лидера для участия в выборах называют имя бывшего министра экономики Франсуа Баруана.

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"В конце прошлой недели он очень незаметно активизировался и побеседовал с несколькими депутатами, чтобы прозондировать эту гипотезу", — заявил Parisien источник в парламенте.

Осведомленные источники также сообщают о президентских амбициях Ксавье Бертрана, главы региона Нор-Па-де-Кале.

"Он ничего не говорит и остается спокойным. Но он напряженно думает об этом, это несомненно", — сказал газете сенатор из окружения Фийона.