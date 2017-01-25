Жена Фийона получила более €500 тыс из парламентских фондов за 10 лет

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Жена кандидата в президенты Франции и экс-премьера страны Франсуа Фийона Пенелопа получила около 500 тысяч евро в течение более 10 лет из парламентских фондов, к которым имел доступ ее муж, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные сатирического издания Canard Enchaine.

Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1992 по 2002 года из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. В то время Франсуа Фийон был членом парламента от департамента Сарта.

"В целом Пенелопа получила около 500 тысяч евро из парламентских фондов", — говорится в газете. Отмечается, что нанимать членов семьи на различные должности в правительстве не противоречит закону в том случае, если это не является фиктивным местом работы. По данным газеты, прямых доказательств ее службы не приводится.

Как отмечает агентство со ссылкой на издание, в 2002 году она стала ассистентом для помощника Фийона и получала 6,9-7,9 тысячи евро в месяц. Кроме того, она также получила некоторую сумму денег в 2012 году, когда Фийон ушел с поста премьер-министра. Пенелопа также получала 5 тысяч евро в месяц в период с мая 2012 года по декабрь 2013 от издания La Revue des Deux Mondes. Отмечается, что владельцем издания является друг Фийона Марк Ладрей де Лашарьер (Marc Ladreit de Lacharriere). При этом, опять же, доказательств ее работы в издании нет.

Представитель Фийона Тьерри Солер подтвердил агентству Франс Пресс, что Пенелопа являлась сотрудницей экс-премьера и работала в издании Revue des deux mondes. Он также добавил, что Пенелопа никогда не выставляла напоказ свою работу. "Это частое явление, когда супруги парламентариев являются их сотрудниками", — заявил Солер. Тем не менее он не назвал размер ее заработной платы.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее оппонент — бывший премьер Франции Франсуа Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона. Другой опрос общественного мнения Harris Interactive в конце ноября прогнозировал победу Фийона во втором туре.