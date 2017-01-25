Фийон намерен предстать перед прокуратурой по делу о трудоустройстве жены

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон хочет как можно скорее получить аудиенцию в Национальной финансовой прокуратуре страны в связи с разбирательством по делу о трудоустройстве его супруги Пенелопы, передает в среду агентство Рейтер.

"Я хочу, для того, чтобы восстановить справедливость, как можно скорее быть принятым в Национальной финансовой прокуратуре… Меня не удивляет, что такие старые и законные факты стали предметом такой кампании, за три месяца до президентских выборов", — приводит агентство слова политика.

В среду Национальная финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении Пенелопы Фийон по статьям о присвоении государственных средств и сокрытии этого преступления.

Скандал вокруг супруги экс-премьера начал разворачиваться накануне в связи с публикацией сатирического издания Canard Enchaine. Согласно опубликованным данным, Пенелопа восемь лет получала деньги как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1992 по 2002 года из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

Тогда же газета отметила, что "нанимать членов семьи на различные должности в правительстве не противоречит закону в том случае, если это не является фиктивным местом работы". По данным издания, прямых доказательств ее службы не приводится.

Представитель Фийона Тьерри Солер подтвердил агентству Франс Пресс, что Пенелопа являлась сотрудницей экс-премьера и работала в издании Revue des deux mondes, где ее трудоустройство также ставится изданием под сомнение. Он также добавил, что Пенелопа никогда не выставляла напоказ свою работу. Сам кандидат в президенты назвал статью "женоненавистнической".