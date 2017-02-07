Сенат утвердил Бетси Девос министром образования США

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Американский сенат во вторник утвердил Бетси Девос в должности министра образования США.

Голосование получилось историческим: впервые его судьбу пришлось решать вице-президенту США, который одновременно является президентом сената. Поскольку голоса сенаторов распределились поровну — 50 за и столько же против, в дело вступил вице-президент Майк Пенс. Его голос стал 51-м в пользу кандидатуры Девос.

ru.wikipedia.org Бетси Девис

Ранее сообщалось, что сенат конгресса США утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, свидетельствуют данные голосования. За кандидатуру Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал.