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    В мире

    Сенат утвердил Бетси Девос министром образования США

    (обновлено: )26
    Сообщается, что голосование получилось историческим, так как голоса сенаторов распределились поровну - 50 за и столько же против. Решение принял вице-президент Майк Пенс.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Американский сенат во вторник утвердил Бетси Девос в должности министра образования США.

    Голосование получилось историческим: впервые его судьбу пришлось решать вице-президенту США, который одновременно является президентом сената. Поскольку голоса сенаторов распределились поровну — 50 за и столько же против, в дело вступил вице-президент Майк Пенс. Его голос стал 51-м в пользу кандидатуры Девос.

    ru.wikipedia.org
    Бетси Девис

    Ранее сообщалось, что сенат конгресса США утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, свидетельствуют данные голосования. За кандидатуру Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал.

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