The New York Times: детективная история вокруг скандального "плана Артеменко"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

За неделю до ухода Майкла Флинна с должности советника по национальной безопасности в его кабинет доставили запечатанное письмо, в котором излагались предложения о том, как президент Трамп может снять санкции с России, пишут Меган Тухи и Скотт Шейн в статье для The New York Times.

"Флинн теперь в отставке, потому что его поймали на лжи вице-президенту о том, что он якобы не обсуждал санкции с российским послом. Но предложения, являющиеся по сути дела мирным планом для Украины и России, остаются, а попытки протолкнуть их продолжаются. Доставивший документ личный адвокат президента Майкл Коэн, коллега Трампа по бизнесу Феликс Сейтер, помогавший ему искать выгодные сделки в России, украинский депутат, пытающийся возвыситься в украинском оппозиционном движении, которое помогал формировать бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт – все они активно участвуют в этих действиях", – продолжают авторы статьи.

В момент, когда связи Трампа с Россией, а также связанные с ним люди оказались в центре внимания и подвергаются тщательным проверкам, которые проводят американские разведывательные ведомства, ФБР и конгресс, некоторые его соратники стремятся из-за кулис осуществлять действия, имеющие отношение к России, говорится в публикации.

"Трамп сбивает с толку и демократов, и республиканцев своими непрекращающимися похвалами в адрес российского президента Владимира Путина, а также своим стремлением сколотить альянс между Америкой и Россией. В таких неофициальных попытках нет ничего противозаконного, однако новое предложение, разработанное, по всей видимости, в интересах России, может вызвать серьезную тревогу", – полагают американские журналисты.

Эти дипломаты-любители говорят, что их цель заключается лишь в том, чтобы положить конец длящемуся уже три года изнурительному конфликту, унесшему жизни 10 000 человек, говорится в статье.

"Кто не хочет, чтобы был мир?" – спрашивает Коэн.

"Но в этом предложении содержится не только план мирного урегулирования. Украинский законодатель Андрей Артеменко, видящий себя будущим лидером Украины в стиле Трампа, утверждает о наличии у него доказательств (названия компаний, денежные переводы), указывающих на коррумпированность украинского президента Петра Порошенко, и говорит, что это поможет отправить его в отставку. Кроме того, Артеменко заявляет, что высокопоставленные помощники Путина поддержали его усилия", – продолжают авторы публикации.

"Многие люди назовут меня русским агентом, американским агентом, агентом ЦРУ, – сказал он. – Но как можно найти приемлемое решение проблем между странами, если мы не разговариваем?".

"Коэн и Сейтер заявили, что не говорили с Трампом об этом предложении, и что у них нет внешнеполитического опыта. ФБР подвергла Коэна и некоторых других людей из окружения Трампа проверке на предмет связей с Россией, о чем говорят сотрудники правоохранительных органов. Сам Коэн отрицает любую противозаконную деятельность со своей стороны", – пишут журналисты американского издания.

"Еще у двоих людей, причастных к составлению предложения, несколько сомнительное прошлое. 50-летний американец российского происхождения Сейтер несколько лет тому назад сознался в причастности к схемам манипулирования акциями, разработанными мафией. Артеменко в начале 2000-х годов провел два с половиной года в киевской тюрьме по обвинению в хищении денежных средств, которое позже было снято и которое он называет политически мотивированным", — говорится в статье.

Пока непонятно, насколько серьезно отнесутся к этому предложению в Белом доме; однако такие любительские дипломатические усилия вызвали ярость у украинских руководителей, продолжают авторы публикации. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Артеменко "не имеет права от имени Украины представлять альтернативные планы мирного урегулирования иностранным государствам, в том числе, американскому".

"Выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко предупредил Запад о недопустимости "умиротворения" России, а некоторые американские эксперты заявляют, что любая альтернатива подписанному два года назад международному соглашению по Украине будет ошибкой. Администрация Трампа подает по поводу украинского конфликта неоднозначные сигналы", – полагают журналисты американского издания.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что в связи с хвалебными высказываниями Трампа в адрес Путина он опасается, что новый президент захочет исправить отношения с Россией в ущерб Украине, скажем, в рамках такого плана, который предложил Артеменко, говорится в статье.

"В конце января эти авторы предложенного плана собралась в шикарном отеле Loews Regency на Парк-Авеню, где в вестибюле с кожаными креслами, в баре ресторана и в приватных конференц-залах на верхних этажах заключаются коммерческие сделки. 50-летний Коэн живет в двух кварталах от этого места в жилом комплексе Trump Park Avenue. В 2007 году он поступил на работу в Trump Organization в качестве специального советника и участвовал в заключении многих сделок, в том числе, о строительстве башни Трампа в Грузии и о недолговечном проекте смешанных единоборств с участием бойца из России. Коэна считают доверенным лицом Трампа, которому бизнесмен поручал решение трудных проблем", — продолжают журналисты американского издания.

"ФБР анализирует непроверенное досье, которое составил бывший агент британской разведки, а профинансировали политические противники Трампа. В нем говорится, что во время президентской кампании Коэн встречался с российским представителем в Праге и обсуждал с ним вопрос о хакерских атаках на Демократическую партию", – пишут Меган Тухи и Скотт Шейн.

Однако названный в докладе российский представитель заявил The New York Times, что он никогда не встречался с Коэном. Коэн же настаивает, что никогда не бывал в Праге, и что утверждения из досье сфабрикованы (ФБР также расследует связи Манафорта с Россией и Украиной).

У Коэна с Украиной личные связи – он женат на украинке и когда-то работал в этой стране вместе со своими родственниками, пытаясь наладить производство этилового спирта, продолжают авторы публикации.

"Артеменко побывал в отеле Loews Regency между визитами в Вашингтон. (По словам Артеменко, его жена несколько лет назад познакомилась с первой леди Меланией Трамп, когда обе работали в модельном бизнесе, однако сам он не пытался встретиться с Трампом.) Он побывал на инаугурации и в конгрессе, с восхищением отозвался о Трампе в Facebook, а на встречах с американскими законодателями всячески превозносил свой мирный план", – говорится в статье.

"В парламент он попал в 2014 году, когда бывший президент Украины Виктор Янукович бежал в Москву из-за протестов против экономического сближения с Россией и коррупции. Манафорт, сыгравший немалую роль в избрании Януковича, помог сформировать политический блок, выступивший против нового президента Порошенко. Состоятельный бизнесмен Порошенко занял намного более жесткую позицию по отношению к России и обвинил Путина в том, что он хочет включить Украину в состав новой российской империи. 48-летний Артеменко вышел из той самой оппозиции, которую помогал формировать Манафорт. (По словам Артеменко, они незнакомы)", – продолжают журналисты американского издания.

"До прихода в политику Артеменко занимался бизнесом на Ближнем Востоке и недвижимостью в районе Майами. Кроме того, он работал спортивным агентом и представлял ведущих украинских атлетов. Некоторые коллеги в парламенте называют его продажным, ненадежным и просто незначительным человеком, однако похоже, что он накопил большое состояние", – отмечают авторы статьи.

"Он берет пример с Трампа и предстает в образе человека, похожего на националистических лидеров Запада, которые укрепляют свои позиции. Прошлым летом он даже ездил в Кливленд на съезд Республиканской партии, и воспользовавшись возникшей возможностью, встречался с членами команды Трампа", – говорится в публикации.

"Пришло время новых лидеров, новых подходов к управлению страной, и новых переговорщиков по вопросам международной политики!, – написал он 27 января в Facebook. – Пришло наше время!".

"По словам Артеменко, в Трампе он увидел человека, способного реализовать мирный план в Украине – а также помочь его собственной политической карьере. В своей основе его план предусматривает вывод всех российских войск с востока Украины. А украинские избиратели в ходе референдума должны решить, хотят ли они, чтобы захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров был отдан России в аренду сроком на 50 или 100 лет", – пишут журналисты американского издания.

Украинский посол Чалый отверг такую перспективу.

"Это грубое нарушение конституции, – написал он в ответах на вопросы The New York Times. – Такие идеи могут выдвигать и проталкивать только те, кто открыто или тайно представляет российские интересы".

"Такая реакция показывает, почему Артеменко включил в свой проект распространение компромата, якобы показывающего, что Порошенко и его ближайшее окружение коррумпированы. Принять его план может только новое правительство, которое будет менее враждебно относиться к России", – говорится в статье.

"Давний партнер Трампа по бизнесу Сейтер, имеющий связи в России, вызвался помочь Артеменко доставить его предложение в Белый дом. Трамп в последние годы стремится держаться на удалении от Сейтера", – продолжают авторы публикации.

"Если бы господин Сейтер находился сейчас в этом зале, — заявил Трамп в 2013 году, давая показания под присягой, — я бы, честно говоря, не узнал его".

"Но Сейтер как минимум 10 лет время от времени работал с Trump Organization над сделками по недвижимости, несмотря на то, что в то время было уже известно о его манипуляциях с акциями. Сейтер родился в Советском Союзе, а вырос в Нью-Йорке. Он работал ведущим менеджером в фирме Bayrock Group, которая расположилась на два этажа ниже Trump Organization в башне Трампа. Позже он стал старшим советником будущего президента", — напоминают журналисты американского издания.

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"По его словам, он совсем недавно, осенью 2015 года работал над планом строительства башни Трампа в Москве вместе с одним российским застройщиком. По его словам, данный проект был отменен из-за президентской кампании Трампа. (Коэн сказал, что Trump Organization получила от российского застройщика договор намерения о реализации проекта в Москве, однако посчитала, что этот проект экономически нецелесообразен)", — говорится в публикации.

Как рассказал Артеменко, один общий знакомый познакомил его с Сейтером и тот сказал, что есть смысл поддержать его предложение, говорится в статье.

"Я хочу остановить войну, это первое, — заявил он. — Второе, я твердо уверен, что США и Россия должны быть не врагами, а союзниками. Если я сумею добиться обеих целей одним ударом, это будет блестящий результат".

"Поговорив с Сейтером и с Артеменко лично, Коэн пообещал доставить этот план в Белый дом. По словам Коэна, ему неизвестно, кто в российском правительстве поддержал эти предложения, как утверждает Артеменко; однако, насколько он понимает, было обещание представить доказательства коррумпированности украинского президента", — пишут журналисты американского издания.

"Мошенничество — это всегда плохо, разве не так?" — сказал Коэн.

"Он рассказал, что Сейтер отдал ему запечатанный конверт с письменными предложениями. Когда Коэн в начале февраля встречался с Трампом в Овальном кабинете, он оставил письмо в кабинете Флинна", — говорится в статье.

"По его словам, он ждал ответа, но Флинн был вынужден уйти в отставку. Теперь Коэн, Сейтер и Артеменко надеются на то, что новый советник по национальной безопасности рассмотрит и поддержит их план. В пятницу президент написал в Twitter, что у него есть четыре кандидата на этот пост", — напомнили напоследок авторы публикации.