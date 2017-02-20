"Радикальная партия" не поддержала "план Артеменко" по снятию санкций с РФ

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Фракция "Радикальная партия" не поддерживает "план" своего депутата Андрея Артеменко по снятию санкций с России, который, по данным СМИ, предполагает передачу России Крыма в аренду; фракция обсудит поведение депутата на ближайшем заседании, сообщает ее лидер Олег Ляшко.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

"Относительно "мирного плана" Андрея Артеменко, о котором пишет NYT. Это исключительно его собственная позиция, которую ни я лично, ни наша команда "Радикальной партии" ее не поддерживаем. Крым — это Украина!" — написал Ляшко в Facebook в понедельник, добавив, что любые разговоры "о снятии санкций ради "мира" — совершенно неприемлемы".

Ляшко отметил, что такое странное, по его мнению, поведение депутата обсудят на ближайшем заседании фракции "Радикальной партии". "И тогда уже примем решение, о котором я сообщу дополнительно", — пишет лидер партии.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.