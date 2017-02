О чем пишут в мире: Трамп оскандалился и арест главы Samsung

РИА Новости Украина

Пресс-конференция Трампа. Ведущие мировые издания, освещавшие пресс-конференцию Трампа, называли мероприятие "хаотичным" и "бессвязным", хотя сам президент сравнил работу своей администрации с "прекрасно настроенной машиной". Президент объяснил вызовы, с которыми сталкивается его команда, неудовлетворительной работой предшественников. "Если честно, я унаследовал полный кавардак и в домашних, и в зарубежных делах", — цитирует хозяина Белого дома газета Washington Post. Ряд изданий, в частности, New York Times и британская Financial Times, начинают материалы с российского вопроса, оказавшегося болезненным для Трампа после отставки его советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России. Президент выступил в защиту ушедшего в отставку советника, заявив, что обсуждение антироссийских санкций с послом России не было ошибкой. Трамп отметил, что стремится к улучшению российско-американских связей, указав на опасность "ядерного холокоста", чтобы подчеркнуть важность этого процесса. "Я хочу сказать вам, что фальшивые сообщения в СМИ затрудняют достижения договоренностей с Россией", — приводит слова Трампа Financial Times.

Программа Макрона. Один из фаворитов президентской гонки во Франции Эмманюэль Макрон официально представит свою программу только 2 марта, что уже вызвало критику его соперников. В интервью газете Figaro бывший министр согласился назвать некоторые шаги, которые он намерен реализовать в случае избрания на пост главы государства. Предложения "кандидата без программы", как язвительно называли Макрона СМИ, касались гособустройства в сфере безопасности и правосудия. В частности Макрон предлагает в ближайшие пять лет расширить вместительность тюрем как минимум на 15 тысяч мест. "Моя политика – это нулевая терпимость к правонарушениям, в том числе это касается и неоправданного полицейского насилия", — заявил кандидат. Слова лидера партии "Вперед" прозвучали в контексте происшествия с участием полицейских, избивших и изнасиловавших молодого человека по имени Тео. Инцидент вызвал во Франции широкий общественный резонанс, дав возможность высказаться целому ряду политиков.

Арест главы Samsung. Мировые издания New York Times, Financial Times, Guardian, Wall Street Journal пишут о том, что суд в Сеуле был выдан ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с коррупционным скандалом вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе. В ожидании судебного решения по своему делу фактический глава корпорации будет находиться в тюрьме. Следствие должно быть завершено до 28 февраля и может быть продлено только на месяц с согласия исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хван Гё Ана. Аналитики говорят, что это дело является своего рода проверкой того, насколько относительно молодая корейская демократия и судебная система готовы принять решительные меры для борьбы с должностными преступлениями семейных конгломератов (чеболей), среди которых Samsung самый крупный и рентабельный, пишет NYT. В свою очередь Guardian считает крайне вероятным, что арест Ли Чжэ Ёна пройдет ударной волной по всей корпорации, которая едва оправилась от недавнего отзыва своего флагманского смартфона Galaxy Note 7. Газета также отмечает, что Samsung могут грозить зарубежные санкции, если фактический глава корпорации будет приговорен к наказанию.

Дама в гостинице. Малайзийская газета Star сообщила подробности ареста второй женщины, подозреваемой в причастности к убийству Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Первой задержанной по делу о покушении, которое произошло 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, оказалась 28-летняя гражданка Вьетнама. Ее предполагаемая сообщница укрылась в отеле и, по мнению следователей, ждала удобного момента, чтобы покинуть страну. Газета называет операцию по аресту девушки штурмом, но отмечает, что дверь гостиничного номера не была заперта. Индонезийский паспорт арестованной был выдан на имя Сити Айшах (Siti Aishah), родившейся 11 февраля 1992 года. При обыске номера были обнаружена пачка валюты, в том числе три 100-долларовых купюры, два мобильных телефона, один из которых с местной SIM-картой, а также сумочка Louis Vuitton, солнечные очки Ray Ban и туфли Charles and Keith. Кроме того, полиция арестовала 26-летнего Мухаммада Фарида Джалалуддина (Muhammad Farid Jalaluddin) бойфренда индонезийской девушки, доставившей ее в отель. Полиция заявила, что не считает его главным подозреваемым, но отмечает, что его показания помогли следствию.

Теракт в пакистанском Сехван-Шарифе. Издания Guardian, Independent, New York Times, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung написали о террористической атаке в пакистанском городе Сехван-Шари. В четверг вечером в Сехван-Шарифе в провинции Синд на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара прогремел взрыв, в результате которого погибли 75 и получили ранения более 150 человек. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Теракт произошел, когда на территории комплекса находилось много последователей суфизма, совершавших регулярный ритуал. Газета Guardian приводит комментарии очевидцев. Офицер местной полиции рассказал, что много людей приходят к комплексу каждый четверг, чтобы танцевать ритуальные танцы и молиться. По его словам, обеспечить безопасность каждого просто невозможно. Как сообщил один очевидец, взрыв прогремел именно во время исполнения ритуального танца. Для такого огромного количества раненых места в местной больнице не хватало, и некоторых пришлось отправить в Хайдарабад, в 144 километрах от места теракта.