Юрист Трампа признал факт встречи с нардепом Артеменко

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Юрист президента США Майкл Коэн заявил, что не передавал предложения нардепа Андрея Артеменко ("Радикальная партия") по снятию санкций с России в Белый дом и Майклу Флинну, занимавшему ранее должность помощника главы государства по вопросам национальной безопасности, сообщает газета Washington Post.

Коэн подтвердил изданию, что встреча с депутатом Верховной Рады Украины, в ходе которой ему были представлены предложения по урегулированию кризиса, действительно состоялась, однако по ее итогам никаких документов в Белый дом он не передавал. Предположения о противоположном он называл "фейковыми новостями".

В ответ на это в газете New York Times заявили, что не искажали факты. "Господин Коэн совершенно определенно заявил Times, что он доставил украинские предложения в кабинет Флинна в Белом доме. Господин Сэтер заявил Times, что господин Коэн сказал ему то же самое", — сказал изданию заместитель главного редактора New York Times Мэтт Перди (Matt Purdy).

"Я признаю, что краткая встреча имела место быть, но категорически отрицаю обсуждение этой темы или доставку каких-либо документов в Белый дом и/или генералу (Майлку) Флинну", — заявил Коэн Washington Post. По его словам, он сказал нардепу, что тот может направить свои предложения Флинну, написав в Белый дом по адресу 1600 Pennsylvania Ave.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.