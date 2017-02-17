Трамп с помощью опроса выясняет, какие СМИ в США самые "фальшивые"

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в пятницу запустил социологический опрос с целью выяснить, какие СМИ американцы считают самыми "фальшивыми".

"Помогите мне остановить фальшивые новости! Пройдите опрос "Ответственность медиа" и скажите мне, какое (СМИ) вы считаете худшим", — написал Трамп.

Опрос размещен на личном сайте Трампа по адресу www.donaldjtrump.com и содержит 25 вопросов. В частности, президент просит дать оценку того, насколько ведущие СМИ страны честно информируют американцев о его президентстве и о политике республиканцев в целом. Из "ведущих медиа" в опросе упоминаются только телеканалы CNN, Fox News и MSNBC.

Есть и вопросы, касающиеся актуальных проблем в США, например: "Верите ли вы, что политическая корректность породила предвзятое освещение нелегальной миграции и радикального исламского терроризма?" и "Верите ли вы, что СМИ неверно соотносят насилие с применением оружия и права в рамках второй поправки (конституции)?", которая разрешает свободный оборот оружия.

Последний вопрос касается того, следует ли республиканцам тратить больше времени и сил на привлечение к ответственности СМИ.

Вариантов ответа на каждый вопрос предлагается три: "да", "нет" и "нет мнения". Затем предлагается оставить свои данные (имя, фамилию, адрес электронной почты и почтовый индекс) и зарегистрировать свой опрос.

Трамп еще до выборов резко критиковал многие ведущие СМИ страны, называя их "фальшивыми" и "провальными", а журналистов, работающих в них "самыми нечестными людьми". Пресса, особенно поддерживающая Демократическую партию, в ответ критикует президента и регулярно публикует скандальные сообщения о нем и его окружении со ссылкой на неофициальные источники.

Именно с таких утечек в СМИ начался скандал вокруг советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, который был в итоге вынужден уйти в отставку из-за того, что "не полностью проинформировал" Белый дом о своем разговоре с послом РФ в США Сергеем Кисляком.