План Артеменко: коридор для нежелающих жить в Украине и внеблоковый статус

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат от парламентской фракции "Радикальная партия" Андрей Артеменко рассказал о подготовленном им для администрации президента США Дональда Трампа плане снятия санкций с России.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. При этом "Страна.ua" Артеменко рассказал, что аренда предусмотрена только на 30-50 лет, по истечении которых на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность.

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Вторым пунктом плана, по словам Артеменко, является возвращение Донбасса в состав Украины, амнистия всех, кто не совершал тяжкие преступления. "Граница передается Украине, но перед этим на 72 часа вводится коридор для тех, кто не захочет жить в Украине. После этого проводится всеукраинский референдум о предоставлении Донбассу особого статуса, по его результатам принимается соответствующее решение, рассказал он", — рассказал депутат.

После этого создается фонд для возрождения Донбасса, который наполняют разные государства. При этом от России в фонд идут платежи за аренду Крыма. После выполнения этих пунктов санкции с России снимаются и ее отношения с западными странами восстанавливаются, рассказал парламентарий.

Артеменко подчеркнул, что план предусматривает, что Украина становится официально нейтральным государством, не вступает ни в НАТО, ни в ЕС, ни в Таможенный союз, "становится восточноевропейской Швейцарией".

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New York Times писала, что нардеп заявил о поддержке плана со стороны высокопоставленных помощников президента РФ Владимира Путина. "Стране.ua" Артеменко заявил, что не говорил такого: "Я могу подтвердить, что я передал план Майклу Коэну и Феликсу Сатеру. Они передали его соответствующим американским службам, а уже от них она ушла в Москву. Где, как мне сообщили в Вашингтоне, его уже рассматривают на очень высоком уровне".

Ранее Артеменко также заявил, часто располагает серьезными материалами, подтверждающими причастность президента Петра Порошенко к коррупции.